Puşcăriaşii nu pot trăi fără telefoanele mobile

Pușcăriașii nu pot trăi fără telefoanele mobile

Metodele și mijlocele folosite pentru introducerea telefoanelor mobile în unitățile penitenciare sunt din ce în ce mai diverse, relevând ingeniozitatea de care dau dovadă, atât persoanele închise, cât și cele care doresc să le introducă. De exemplu, ieri, în cadrul unui control efectuat la penitenciarul de la Poarta Albă a fost descoperit un telefon mobil ascuns într-o ladă cu sucuri. Această acțiune a fost declanșată de Administrația Națională a Penitenciarelor și s-a desfășurat la toate unitățile din țară. Totodată, în cadrul acestui exercițiu au avut loc două simulări privind situațiile tactice. Mai exact, o revoltă a celor închiși, cazați pe o secție de deținere, cât și baricadarea în camera de deținere a cinci persoane private de libertate. De asemenea, au fost realizate percheziții generale asupra celor închiși, asupra camerelor, secțiilor și alte locuri unde aceștia au acces. Cu această ocazie a fost descoperit telefonul mobil despre care aminteam mai sus. Nici Penitenciarul din Giurgiu nu este ferit de asemenea evenimente, după ce, în urmă cu câteva zile, un angajat al unității a descoperit în timpul unui control efectuat în curtea de plimbare a unității, zece telefoane mobile, cu șapte cartele SIM, înfășurate în pungă și aruncate prin iarbă. Asta după ce, în urmă cu o lună, gardienii Penitenciarului Valu lui Traian au prins un bucureștean care încerca să-i dea prietenului său închis pentru tâlhărie, Aliș Izmet, patru telefoane mobile și un acumulator. Întâmplarea a avut loc în timpul vizitei efectuate de către bărbatul din București, pe numele său, Nicolae Costel Adrian. El ascunsese mobilele în cutii de conserve în ideea că va păcăli paznicii. Ghinion. Aceștia au efectuat un control asupra bagajelor și au descoperit imediat intenția bărbatului. Vizita a fost întreruptă imediat. Deținutul a fost dus în celulă, iar prietenul său predat polițiștilor pentru cercetări. Totodată, această metodă de a introduce mobile în închisoare cu ajutorul alimentelor, nu este și singura. Oamenii legii au mai descoperit ascunderea telefoanelor și în genți de voiaj, sacoșe (în mânere, în fundul dublu etc.), obiecte de îmbrăcăminte (căptușeala sacoului, locuri special confecționate, etc.), încălțăminte (prin practicarea unor scobituri în talpa pantofului). De asemenea, de-a lungul timpului, angajații din sistemul penitenciar au descoperit telefoane mobile plasate în diferite locuri în care se desfășurau activități cu persoanele private de libertate (lanuri de porumb, sub mașinile din parcarea unității) sau aruncate chiar peste gardul unității cu ajutorul diferitelor instrumente (disimulate în animale moarte, în mingii speciale).