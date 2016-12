Proxeneţi după gratii

Proxeneți după gratii

Cele două persoane, soț și soție, Sunai Ali, de 27 de ani, și Larisa Seigean Ali, de 20 de ani, care au fost reținute, miercuri seară, de polițiștii constănțeni pentru o perioadă de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de proxenetism, au fost prezentate, ieri, judecătorilor constănțeni în vederea arestării preventive. Alături de ei, procurorii au propus arestarea și a altui tânăr, Ciprian Adrian Costandache, de 24 de ani, pentru comiterea aceleiași infracțiuni. Cei trei erau monitorizați de anchetatori de mai multă vreme, iar un ofițer sub acoperire s-a înțeles cu ei să îi facă rost de două tinere prostituate, minore. Târgul a fost încheiat, iar pentru cele două fete investigatorul sub acoperire a plătit 800 de lei. Banii au ajuns la proxeneți, care își aveau “cartierul general” pe strada Olteniei, din Constanța, printr-o terță persoană. Polițiștii, alături de luptătorii DIAS, au descins la adresa respectivă, unde au găsit banii pe masa proxeneților, iar pe mâinile lor urmele substanței flourescente folosite la marcarea bancnotelor. De asemenea, într-o cameră a unui hotel din Mamaia au fost găsite cele două prostituate minore, dezbrăcate, pregătite să presteze în folosul celor doi proxeneți. Din spusele anchetatorilor, cei trei suspecți s-au apărat spunând că banii respectivi nu reprezentau decât o datorie pe care persoana interpusă ar fi avut-o către ei. Cele două fete au devenit părți vătămate în dosarul ce a fost întocmit pe numele celor trei sub acuzația de proxenetism.