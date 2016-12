Proxeneţi condamnaţi

Proxeneți condamnați

Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus condamnarea a șase persoane acuzate de comiterea infracțiunii de proxenetism, precum și a uneia trimisă în judecată pentru prostituție.Tamer Elvis Dumitru a primit doi ani și trei luni de închisoare cu executare, Tenur Ali și Belgin Ali, câte doi ani de detenție fiecare, Ersin Ali - un an și patru luni cu executare, Erdin Rasim - un an și cinci luni cu executare, iar Elvis Flori Chiriac și Alina Șerban - câte un an cu suspendare condiționată. Cea de-a opta persoană trimisă în judecată în acest dosar, implicată în activitatea de prostituție, Florentina Gheorghe, nu s-a prezentat în fața instanței, astfel că ea va fi judecată separat. Persoanele respective au fost ridicate de polițiști de la domiciliile lor, în martie 2011, în urma unor informații pe care aceștia le dețineau cu privire la faptul că, în diferite locații din Constanța, au loc activități de prostituție și de proxenetism. Informațiile s-au dovedit reale, astfel că, la acel moment, unii dintre inculpați au primit ordonanțe de reținere, iar apoi mandate de arestare preventivă.