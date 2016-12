PROTEST de amploare. Sute de pensionari militari au ieşit în stradă

1

pensii sub nievelul salariului minim

Ma intreb daca un salariu minim pe economie in Romania v-a ajunge la 1200 de roni, cum de este posibil ca in ca in Romania sa mai existe pensionari cu o penise ce se afla mult sub nivelul salariului minim pe economie .. Calcularea salariului minim p/economie s-a facut cu un anume scop si anume acela de se incerca cu acest minim salariu sa poata trai in conditii normale, nu?.. acum nu pot sa spun ca acest minim salariu te ajuta sa traiesti normal.. dar te ajuta sa supravietuiestiii i.. in schimb cu acele pensii cu mult sub nivelul sumei de 1200 nu se poate trai .. oricat de mult a-ai dori acest lucru.. Cand se v-a ajunge in Romania sa se discute de un venit minim care sa poate asigura o viata normala?!?