Propunerile ministrului Justiţiei, desfiinţate de procurorii DNA. "Pun presiune pe activitatea noastră"

proiecte legi justitie

Procurorii sunt avocatii statului, legile se fac in parlament, ei trebuie sa aplice legile nu sa le discute. Acest ministru deja nu mai are credibilitatea , ca va rezolva dorinta tuturor cetatenilor intr-o justitie corecta. Prea multe invarteli nu este ferm in decizii si se prevaleaza de alte instiutii sa dea solutii. Ori este prea umil ori este santajat de alte institutii , care vor sa aiba putere deasupra statului de drept. De parca acum nu oare !!! De ce exista persoane sau institutii care nu vor sa raspunda pentru faptele lor. Numai cetatenii de rand trebuie sa respecte Constitutia Romaniei???Cand nu vom mai vedea personaje ca : Kovesi si Lazar ??