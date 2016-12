Proiectul Poliţiei Călare la Constanţa se poticneşte

Proiectul Poliției Călare la Constanța se poticnește

Constănțenii și turiștii mai au de așteptat vreme bună până vor vedea primele patrule ale Poliției Călare pe litoralul românesc.Cel puțin doi ani, susțin polițiștii și spun că de vină nu este doar birocrația, ci și complexitatea proiectului, respectiv selecția animalelor și a oamenilor.La finalul anului trecut, în ultima ședință a Consiliului Județean Constanța, era aprobat un proiect care stârnea curiozitatea: înființarea Poliției Călare, cu cele două subunități, Poliția Călare Estivală, respectiv Poliția Călare Rurală. La data respectivă, atât consilierii județeni, cât și repre-zentanții Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) - cei care au propus înființarea acestor pa-trule - erau optimiști și preconizau că sezonul acesta, litoralul româ-nesc va fi „împânzit” de polițiști - călăreți, ce vor porni la galop în urmărirea hoților surprinși pe plaje. După cum am precizat, erau optimiști!Acțiunile întreprinse ulterior pentru implementarea proiectului, au demonstrat că demersul este de durată.„Este un proiect de durată. În primăvară, am fost într-o vizită de documentare la unitatea de poliție călare olandeză, cea mai bună din Europa. Ei ne-au sfătuit să o luăm pas cu pas; au mai lucrat și cu polițiștii din Antalya, Turcia, și a durat doi ani până la implemen-tarea proiectului”, a declarat comisarul șef Adrian Rapotan, adjunctul Poliției Constanța.Condiția fizică - o cerință!Aproximativ un an durează selecția și instructajul celor 45 de cai din dotarea structurii (20 pentru Poliția Călare Rurală și 25 pentru Poliția Estivală), a explicat polițistul.„Vom folosi cai din rasa gidran și rase românești, pentru că sunt inteligenți, cu un temperament liniștit. Nu pot fi folosiți caii pur sânge arab de la Herghelia Man-galia, pentru că aceștia se sperie ușor. În schimb, instructajul va fi realizat la Mangalia. Vom aduce un instructor din Olanda, care va pregăti unul sau doi instructori, iar la rândul lor, aceștia vor instrui restul personalului”, a adăugat comisarul șef de poliție.„Este importantă și selecția. Caii trebuie să aibă până în trei ani, trebuie să fie castrați și trebuie să fie instruiți pentru a nu se speria de zgomote, de pocnitori, de claxoane etc. Specialiștii din Olanda ne-au explicat că, la finalul instructajului, trei din zece cai instruiți pică testul”, a adăugat cms. șef Rapotan. Tocmai de aceea, deocamdată nu se știe dacă animalele vor fi achiziționate doar de la Herghelia Tulucești, din județul Galați, sau și din alte părți.O altă problemă o reprezintă personalul. „Trebuie găsiți oamenii care să lucreze cu acești cai”, a arătat polițistul. Concret, polițiști care să dorească să lucreze cu respectivele animale, să facă instructajul alături de ele și, destul de important, să aibă și condiția fizică necesară!Deocamdată, planurile sunt puse în stand-by până în septembrie, când va avea loc prima întrunire a ATOP, de după alegerile locale; în ședința respectivă, vor fi stabilite noua componență a structurii, cât și următorii pași ce trebuie parcurși pentru ca Poliția Călare să prindă viață.