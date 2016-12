Proiect privind răspunderea magistraţilor

Proiect privind răspunderea magistraților

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat, ieri, că Ministerul a elaborat un proiect privind răspunderea magistraților și că va exista o consecință asupra acestora în cazul în care se constată că au comis erori cu rea credință sau din gravă neglijență. El a inclus aici și procesele pierdute de reclamanți sau părți vătămate în țară și câștigate ulterior de aceștia la CEDO. „Ministerul Justiției a elaborat un proiect privind răspunderea magistra-ților; am încercat să avem un consens cu vechiul CSM pe acest proiect, întrucât este un proiect delicat, care trebuie să aibă în spate și suportul sistemului - este ceea ce eu îmi doresc: să câștig suportul sistemului pentru acest proiect, așa cum l-am câștigat pe cel privind Legea pe mica reformă (...) Pentru erorile comise cu rea credință sau din gravă neglijență, există o răspundere a magistratului. În final există o consecință și asupra magistraților”, a declarat Predoiu. Ministrul a precizat că a reluat discuția, pe acest subiect, cu noul CSM și speră să obțină acordul acestui organism, dar, chiar în cazul unui dezacord, Predoiu este convins că acest proiect trebuie promovat, deoarece nu este menit, în principal, să sancționeze magistratul, ci să-l responsabilizeze, ceea ce va duce la câștigarea încrederii cetățeanului în judecător. „În acest an, sper ca România să aibă cel puțin un proiect trimis în Parlament de Ministerul Justiției privind responsabilitatea magistraților, dacă nu chiar o lege. Proiectul este elaborat. Va trebui să promovăm proiectul, pentru că el este menit, nu să sancționeze magistratul, în primul rând, ci să-l responsabilizeze și să-i crească încrederea cetățeanului în judecător. Atunci când cetățeanul va ști că are în față un magistrat mai responsabilizat, în virtutea acestei legi, va avea o altă încredere. În consecință, și gradul de accep-tabilitate a deciziilor instanțelor va fi mai mare. Cetățeanul se va duce acasă mai împăcat cu soarta, chiar dacă a primit o decizie nefavorabilă, și nu se va gândi să facă noi apeluri prin care să aglomereze alte instanțe (cu procese, n.r.), numai pentru că nu are încredere în judecător. Trebuie să recâștigăm încrederea în judecător”, a detaliat Predoiu. El a explicat că procesele înseamnă bani, timp, nervi și sănătate. Cătălin Predoiu a spus că Legea Magistraților va fi un alt element de încre-dere în justiție.