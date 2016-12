Profil psihologic/ Tânărul care a lăsat gravidă o copilă de 11 ani este agresiv şi cu înclinaţii pedofile

Profil psihologic/ Tânărul care a lăsat gravidă o copilă de 11 ani este agresiv și cu înclinații pedofile

Profilul psihologic al lui Mihai Vasilescu, tânărul de 21 de ani, care a lăsat însărcinată o minoră de 11 ani, arată că este imatur social, cu orientări pedofile și agresivitate excesivă. „Este clar că are o personalitate accentuată, psihopatologie sexuală. Dacă este să-i facem profilul psihologic, se poate spune că are o agresivitate excesivă și își arată masculinitatea dominând. Nu este o personalitate realizată pe plan social, de aceea a ales o minoră, pentru a putea să o domine, iar în acest caz agresivitatea excesivă are o tentă sexuală”, ne-a declarat lect. univ. dr. Mihaela Rus, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța.