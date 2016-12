Profesorul universitar reţinut pentru mită la Bacalaureat, suspendat din funcţie

2

Pașol na turbinka !

Dracul a intrat in turbinca. Ivanovna Ekaterina Turbinca a pus biciul pe draci. Intamplarea a facut sa ne intalnim intr-un timp foarte scurt cu doua cazuri de coruptie. Cica nu exista Dumnezeu. Dumnezeu exista dar orbii nu-L vad. In primul caz,Relu Fenechiu are dreptul la prezumtia de nevinovatie. Ministrul pesedist ramane in functie,chiar daca-l banuim de coruptie.(SA TRAITI DOMN' FENECHIU ! Aveti nevoie de ceva ?) El imparte dreptatea,el face privatizari, el propune legi,el este cel mai bun ministru pana cand Justitia va lua o hotarare. In al doilea caz un amarat de "profesoras" universitar este acuzat de luare de mita. Profesorul este ras,tuns,frezat si aruncat in turbica cu draci.(HUOOO PROFESORE !) Dumneata nu ai voie la "prezumtie". Asta este dreptatea feseneilor in anul de gratie 2013,intr-o tara europeana care se pretinde democratica. Nimeni nu este mai presus de lege. Da,dar Relu este fesenist iar profesorul universitar este un "nimeni". In primul caz,Ivanovna Turbika Andronesku se ascunde in spatele celui mai cinstit partid. In al doilea caz,Ivanovna se crede Arhanghelul Mihail. Ekaterina aprinde lumina. Ekaterina se lupta cu dracii de profesori.Ekaterina face poze.