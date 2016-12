Profesorul care a avut o relaţie cu eleva minoră a fost iertat de justiţie!

Profesorul care a avut o relație cu eleva minoră a fost iertat de justiție!

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Profesorul de la Colegiul de Arte din Iași, acuzat în luna mai a acestui an că are o relație cu una dintre elevele sale minore, se va întoarce la ore. Imediat după izbucnirea scadalului, dascălul a fost concediat, însă magistrații tribunalului din Iași i-au dat câștig de cauză, transmite evz.ro.La începutul lunii mai, mama unei eleve de la Colegiul de Arte „Octav Băncilă” din Iași îl acuza pe profesorul Ioan Răducea, 42 de ani, că ar avea o relație nepotrivită cu fiica ei de 15 ani. Femeia spunea că cei doi nu ajunseseră să întrețină raporturi sexuale, însă considera relația dintre ei nepotrivită. Femeia contestă acum decizia justiției și spune că dacă profesorul se va întoarce la catedră, își va retrage fata de la școală.Povestea ar fi început în urmă cu jumătate de an, când fata stătea la bunica ei, pentru că nu se înțelegea cu familia. Supărată că fusese dată afară din casă, fata a sunat-o pe mama ei și i-a recunoscut că are o relație cu profesorul. Eleva i-a mărturisit că a petrecut o săptămână acasă la profesorul de limba română, că a plecat cu el în excursie și că a primit mai multe cadouri de la acesta, printre care un calculator, încălțăminte și un inel despre care spunea că ar fi de logodnă.Profesorul acuzat a respins însă toate acuzațiile care i s-au adus, motivând că, de fapt, a încercat să o ajute pe tânără, care avea tendințe suicidare, și că intenția i-a fost înțeleasă greșit, completează sursa citată