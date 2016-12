"Profa de şpagă" n-are voie să părăsească Medgidia

1

....o societate de mizerie!

...DA! O fapta grava. Mai ales din punct de vedere moral. Cu atat mai mult cu cat s-a petrecut intr-o scoala, acolo unde trebuiesc formate caracterele tinerilor,...si mai ales infaptuita de o profesoara! Da! Bine spus! Profa de spaga! Dar ce a impins-o aici? Ce-i impinge aici pe toti cei care cer sau primesc? Pentru ca cei care cer sunt putini, dar cei care primesc...din nefericire, sunt multi... Saracia? Mizeria? Nicidecum! Daca ne uitam in grila salariilor romanesti, noi, care lucram in invatamant nu suntem chiar pe ultimul loc. Mai avem cateva ore suplimentare, mai primim ceva, .... se aduna! Trebuie sa recunoastem ca la mizeria asta am contribuit si noi, din plin! Cei educati dupa 1989, in acelasi spirit, ne judeca acum! Putin am dat societatii, putin primim! Societatea ne judeca dupa propriile noastre valori pe care i le-am dat. Mai mult ne vaitam! Asta facem! Suntem deja intr-un soi de organizare socio-mizericordioasa duplicitara in realitatea careia care toata lumea mimeaza, se vaita, cere, da, primeste. Sfidand bunul simt trambitam in dreapta si stanga valori pe care nu le aplicam in viata. Doar le cerem celui de langa noi si il judecam daca le incalca. Altfel spus, sa ne mearga noua bine! Atat! Si nu conteaza cum. Nu conteaza pretul! Aceasta este filosofia societatii romanesti. Totul se obtine cu bani! Parlamentarii si oamenii politici isi cumpara pozitiile in ierarhia in care traiesc; un loc de munca se castiga cu bani nu prin ,,concurs,,; analfabetii si-au luat permise de conducere cu bani si unii au facut chiar cate doua facultati; preotii dau spaga la obtinerea parohiilor si prospera, fara jena, din nenorocirile noastre...asta este valoarea societatii noastre. Fara sa o scuz pe ,,profa de spaga,, sau pe elevii puturosi, ma intreb daca nu cumva acestia nu au facut ceva ce se practica pe scara larga in viata noastra! Normal, individa asta ar trebui scoasa din scoala, iar elevii care au dat spaga sa fie lasati repetenti...nici judecatorii care iau spaga nu ar mai trebui sa fie judecatori....dupa cum nici deputatii si senatorii care dau galeti de plastic, ceasuri, umbrele, haine de ploaie sau alimente, toate de cea mai proasta calitate, nu ar trebuio lasati sa ajunga unde viseaza.... Si totusi, in fiecare zi auzim despre noi ispravi ale spagarilor. Imi este teama ca nu vom putea scapa de acest blestem. Profa de spaga va fi condamnata cu suspendare, nu va mai preda spaga, va trece pe catedra de mita! Are grija conducerea scolii si colegii de la isj de ea...Elevii isi vor forma mai departe experienta de viata cumparandu-si locul in scoala, si mai apoi in facultate...condamnam in fiecare clipa aceste fapte si ne uitam la buzunarul celui ce intra in biroul nostru, la geanta lui, la punga de plastic, ii masuram fiecare gest, tresarim cu speranta: poate, poate scoate ceva, cat de mic, de mesemnificativ, sa ne dea si noua....