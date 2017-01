Procurorul Viorel Vasile, de la Caraş-Severin, audiat pentru luare de mită, de judecătorii constănţeni

Procurorul Viorel Vasile, de la Caraș-Severin, audiat pentru luare de mită, de judecătorii constănțeni

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au audiat pe procurorul Viorel Vasile, delegat cu funcție de procuror șef al Secției de urmărire penală, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, până în luna noiembrie 2008, care este judecat, în prezent, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. La data de 10 februarie a.c., magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis cererea de strămutare a inculpatului, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanța. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, la data de 23 noiembrie 2008, inculpatul a pretins unui denunțător suma de 1.200 lei pentru a dispune o soluție favorabilă în cauza în care acesta era cercetat pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice. La data de 24 noiembrie 2008, inculpatul a fost prins în flagrant delict, în biroul său, în timp ce primea de la denunțător suma de 800 de lei. Din probatoriu a mai rezultat că, în aceeași zi, inculpatul primise foloase necuvenite și de la o altă persoană pentru a soluționa favorabil un dosar în care aceasta era cercetată pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere. La data de 24 noiembrie 2008, procurorii au dispus reținerea inculpatului Vasile Viorel, iar la aceeași dată Consiliul Superior al Magistraturii a încuviințat arestarea preventivă a inculpatului. La data de 25 noiembrie 2008, Curtea de Apel Timișoara a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile a inculpatului Vasile Viorel. „Totul a plecat de la DGA local, dar nu am probe în acest sens” Ieri, Viorel Vasile a declarat în fața magistraților constănțeni că, „având relații defectuoase cu DGA - local, în mintea mea a încolțit ideea că DGA l-a pus (n.r. - pe unul dintre denunțători) să mă provoace, deoarece, eu, în calitatea mea de șef de secție, am criticat activitatea DGA. Și acum sunt convins că totul a plecat de la DGA local, dar nu am probe în acest sens” - a spus Viorel Vasile în fața magistraților Curții de Apel Constanța. „Probabil că am făcut greșeala de a-l provoca, dar nu am vrut să iau mită, eu aveam salariul de 56 de milioane de lei vechi, soția mea de 60 de milioane de lei vechi, credeți că mă pretam la suma de 800 de lei?!” - a mai spus fostul procuror. „După ce i-am înmânat soluția, el (n.r. - cel de-al doilea denunțător) mi-a spus că are niște ciuperci și că poate să-mi ofere și mie. Ne-am îndreptat în apropierea Casei de Cultură. I-am deschis portbagajul, m-am îndepărtat din zonă, pentru că eram într-un loc public, iar el a pus acolo ciupercile. Ulterior, în urma percheziției, am văzut că el pusese și un ied sacrificat” - a declarat fostul procuror. „Cred că orgoliul m-a adus în această situație” „Am lucrat ca procuror 18 ani. Nici un om nu-și riscă viața pentru opt milioane de lei vechi!... Am avut un acces de furie, pentru că bănuiam că e mâna DGA-ului… La momentul în care am discutat cu cei doi denunțători finalizasem întreaga urmărire penală, amenzile administrative fuseseră fixate. Am procedat așa cum s-a constatat ulterior pentru că doream să-și ducă la bun sfârșit darea de mită, pentru a le întocmi dosar penal, deoarece au venit să-mi facă rău. Am urcat toate treptele ierarhice profesionale, de la procuror simplu până la procuror șef secție al Parchetului de pe lângă Tribunalul, Caraș-Severin, mi-am îndeplinit atribuțiunile de serviciu doar cu calificative de «Foarte Bine», am o familie, soția mea este profesor universitar, amândoi aveam salarii foarte bune, cum aș fi putut să-mi pierd onoarea, demnitatea, funcția, prin aceste activități mici și neînsemnate?! Cred că orgoliul m-a adus în această situație, de a demonstra ofițerilor DGA că greșesc trimițând la mine persoane care să mă mituiască” - a mai spus procurorul inculpat în finalul declarației sale. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța vor continua cercetările în acest dosar cu audierile de martori.