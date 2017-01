Procurorul îl vrea după gratii. Judecătorul ce zice?

5

Of, l-au votat tinerii care admira stilul de viata al lui mazariche si pensionarii care primesc lunar un pui, un ulei, un kil de zahar, unul de faina si unul de orez... plus intrare libera la clubul pensionarilor... Dar lumea s-a cam saturat. Daca in primul mandat a facut ceva, de doua mandate incoace a amortit totul, in afara de averile lor care tot cresc. Si nu intelegem unde se duc banii de bariere, de parcari, de garaje, de nu's cate taxe...