Procurorul Ciprian Nastasiu rămâne cu sancţiunea dată de CSM în legătură cu dosarul lui Omar Hayssam

Procurorul Ciprian Nastasiu rămâne cu sancțiunea dată de CSM în legătură cu dosarul lui Omar Hayssam

Ştire online publicată Miercuri, 16 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Completul de 9 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție a constatat nul recursul promovat de procurorul Ciprian Nastasiu împotriva deciziei CSM prin care a fost sancționat cu diminuarea pe trei luni a salariului, după ce a fost cercetat pentru abateri disciplinare în dosarul Omar Hayssam. În urma sentinței instanței supreme, procurorul DIICOT Ciprian Nastasiu rămâne cu sancțiunea dată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Inspecția judiciară a CSM a început, în luna ianuarie a acestui an, verificările în cazul discuțiilor dintre Omar Hayssam și procurorul Ciprian Nastasiu, după ce mai făcuse o anchetă în privința aceluiași procuror tot în legătură cu dosarul sirianului. În urma primei anchete, Nastasiu a fost sancționat cu diminuarea salariului pe trei luni. Decizia inspectorilor CSM a fost contestată de procuror. CSM s-a sesizat din oficiu, pe 12 ianuarie, în legătură cu materialele de presă referitoare la interceptările telefonice în dosarul Omar Hayssam și, în consecință, a dispus ca Inspecția Judiciară să efectueze verificările necesare. „Potrivit Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul și obligația de a se sesiza și din oficiu cu privire la orice act care ar crea suspiciuni referitor la independența sau imparțialitatea judecătorilor sau procurorilor. Rezultatul verificărilor va fi adus la cunoștința opiniei publice, în limitele prevăzute de lege, după finalizarea acestora”, a anunțat purtătorul de cuvânt al instituției, judecătorul Cecilia Morariu, printr-un comunicat de presă. Reacția CSM a venit după ce Parchetul General a arătat că nu are niciun fel de atribuții în evaluarea profesională a procurorilor, aceasta fiind una din atribuțiile exclusive ale CSM. În ianuarie 2008 au fost făcute publice o serie de convorbiri dintre procurorul Ciprian Nastasiu și Omar Hayssam care se aflau încă de anul trecut depuse la dosarul în care Mustafa Tartoussi este judecat pentru că l-ar fi ajutat să fugă din țară pe Hayssam. În discuții, omul de afaceri sirian, face referire la un personaj numit „Profesorul”. Din cauza dosarului lui Omar Hayssam procurorul Nastasiu a fost retrogradat din ierarhia Parchetului General unde ajunsese adjunct al șefului DIICOT. Procurorul Ciprian Nastasiu și Sofica Dumitrașcu, judecătorul care a decis cercetarea în stare de libertate a lui Hayssam, au primit, în 24 noiembrie 2006, rezoluția de neîncepere a urmăririi penale, din partea Serviciului de Anchete Speciale din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii au stabilit că nici Nastasiu și nici Dumitrașcu nu pot fi făcuți răspunzători pentru fuga sirianului, după ce a fost eliberat, considerând că cei doi magistrați și-au întemeiat deciziile pe acte medicale, respectiv adeverința eliberată lui Omar Hayssam de către medicul Constantin Tănăsescu. Acesta era singurul act oficial de la dosarul cauzei unde apărea diagnosticul de metastază.