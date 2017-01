Procurorii sunt nemulţumiţi de pedepsele cu suspendare dintr-un dosar de trafic de droguri

Procurorii sunt nemulțumiți de pedepsele cu suspendare dintr-un dosar de trafic de droguri

Procurorii au atacat în apel sentința pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul a trei tineri acuzați de trafic și deținere de dro-guri de mare risc, prin care indivizii au fost găsiți vinovați de comiterea faptelor și au fost condamnați la pedepse cu suspendare. Este vorba de Alexandru Florian Popescu, Alexandru Dragomir și Cătălin Valentin Zărnescu, asupra cărora au fost descoperite, la sfârșitul lunii iulie 2006, mai multe comprimate de ecstasy și canabis. Instanța l-a condamnat pe Dragomir la trei ani de închisoare, pe Popescu la un an și două luni și pe Zărnescu la cinci luni de detenție. Toate pedepsele sunt cu suspendare sub supraveghere. De asemenea, pe perioada suspendării sub supraveghere a pedepselor, cei trei nu au voie, printre altele, să frecventeze cluburile house și să ia legătura între ei. Nemulțumiți de sentință au fost și unii dintre inculpați. Dosarul a ajuns pe rol la Curtea de Apel Constanța, termenul de judecată a apelului fiind stabilit pentru 11 septembrie. Prinderea tinerilor s-a realizat în urma unor razii efectuate de oamenii legii în cluburile gen „house” de pe litoralul constănțean, ce aveau drept țintă grupurile organizate de traficanți de substanțe narcotice. Potrivit anchetatorilor, ei locu-iesc în cartierul Berceni, din capitală, și veniseră împreună la mare, pentru a petrece câteva zile. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tinerii obișnuiau să consume în mod frecvent stupe-fiante, ele fiind procurate de Ale-xandru Florian Popescu și Alexandru Dragomir, care le ofereau sau le vindeau și prietenilor lor. În seara în care au fost prinși, bucureștenii participaseră la un adevărat „festin”, fiecare cumpărând de la cei doi cel puțin un comprimat de ecstasy, contra unei sume cuprinse între 300 și 500 de mii de lei. De altfel, asupra lui Popescu au fost găsite opt comprimate, el afirmând că le-a luat, la rândul său, de la Dragomir, și pe care urma să le paseze mai departe. Procurorii spun că drogurile erau procurate din Capitală, fiind aduse în țară din Olanda.