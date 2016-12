"Procurorii şi judecătorii sunt «cele două feţe ale aceleiaşi monede»"

Procuror Bogdan Gabor:

"Procurorii și judecătorii sunt «cele două fețe ale aceleiași monede»"

Bogdan Gabor, unul dintre candidații care a intrat în cursa pentru postul ce va rămâne vacant, la începutul anului viitor, prin plecarea lui Bogdan Licu din Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, va fi prezent, astăzi, la Constanța pentru a identifica problemele cu care se confruntă procurorii constănțeni. Gabor are o vechime în magistratură de 12 ani. A absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, în anul 1998 a fost consilier juridic la Primăria orașului Solca, județul Suceava, iar din 1999, a debutat în magistratură, ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, unde a profesat în perioada 1993-2003. În anul 2003, a avansat la Parchetul Județean, unde, în 2006, a devenit prim-procuror adjunct. Un an mai târziu, Bogdan Gabor a devenit procuror la Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj, unde a rămas până în 2010, când a revenit la Parchetul Maramureș. Din luna iulie a acestui an, Bogdan Gabor a câștigat concursul pentru funcția de prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. Magistratul Bogdan Gabor a pornit în lupta pentru ocuparea unui loc în Secția pentru Procurori a CSM având motto-ul: „Cheia creării unei organizații caracterizate de calitate maximă este crearea mai întâi a unei persoane caracterizate de calitate maximă. Felul în care oamenii gândesc despre activitatea lor poate avea un impact mai mare decât ceea ce fac ei efectiv. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l crea”. El consideră că depinde numai de membrii CSM, dar și de magistrații din întreaga țară ca justiția să devină în realitate independentă, imparțială și cu adevărat o putere în stat. „Proiectul pe care îl propun pornește de la conceptul că, pentru a îmbunătăți activitatea unui sistem, trebuie să-l cunoști foarte bine, sub toate aspectele, și, de asemenea, să știi ce, cum și când trebuie făcut, pentru ca acțiunile întreprinse să-și atingă rezultatele urmărite” susține magistratul. Una dintre cele mai interesante abordări ale proiectului vizează și relația dintre judecători și procurori. Astfel, Bogdan Gabor consideră că „sistemul judiciar din care facem parte a fost conceput cu o magistra-tură în care procurorii și judecătorii sunt «cele două fețe ale aceleiași monede» și așa trebuie să rămână”.