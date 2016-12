Procurorii îl vor INTERNAT pe autorul triplului asasinat din Viile Noi

Astăzi, Ștefan Alexandru Stoica, tânărul care și-a ucis bunica, mătușa și vărul pe data de 23 iulie ar putea fi eliberat din arest.Magistrații Tribunalului Constanța vor decide, astăzi, dacă Stoica va fi internat nevoluntar. Cu alte cuvinte, Stoica nu și-a dat consimțământul pentru a fi internat pentru a se stabili dacă are probleme psihice, astfel că procurorii au cerut internarea nevoluntară a acestuia. Dacă va fi admisă cererea, Stoica va fi internat, cel mai probabil, la Palazu Mare, sub supraveghere continuă, timp de aproximativ o săptămână, timp în care mai mulți medici psihiatri vor stabili dacă are sau nu discernământ.Dacă se va stabili că este „întreg la minte”, procurorii vor dispune trimiterea în judecată a acestuia. Dacă, însă, se va stabili că nu a avut discernământ la momentul comiterii faptei, Stoica va fi internat într-un spital de psihiatrie, unde ar putea rămâne chiar și pentru tot restul vieții.