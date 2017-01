Procurorii i-au prezentat materialul de urmărire penală lui Sergiu Băhăian

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au prezentat, la sfârșitul acestei săptămâni, materialul de urmărire penală lui Sergiu Băhăian, bărbatul acuzat că, la finele anului 2007, alături de Valentin Șlepac, ar fi inițiat un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat și alte persoane, cu scopul de a înșela mai multe societăți comerciale. Ei foloseau drept „paravan” alți indivizi, care erau făcuți patroni peste noapte, și apoi omorâți, pentru ca anchetatorii să nu ajungă vreodată la adevărații „capi” ai rețelei. Șlepac a fost ajutat îndeaproape de Adrian Grigoraș, un tânăr de 19 ani. Cei doi, potrivit propriilor declarații, nu făceau decât să execute ordinele lui Băhăian. Cercetările fiind finalizate, cei trei indivizi, aflați în stare de arest preventiv, urmează a fi trimiși în fața judecătorilor de la Tribunal, pentru a răspunde pentru faptele lor. Menționăm că o parte a dosarului a fost disjunsă către DIICOT - Serviciul Teritorial Ialomița, astfel că, la Constanța, cei trei vor răspunde pentru uciderea lui Petrică Captalan și a lui Ionel Ulezu, crime comise în 2008. Captalan Petrică a fost lovit în cap cu o bâtă, iar cadavrul său a fost îngropat, deasupra gropii fiind turnată o placă de beton. Ionel Ulezu a fost ucis în același an, fiind îngro-pat de viu, după ce ar fi fost sedat. După aceeași metodă, deasupra gropii a fost turnată o placă de beton, pe care, ulterior, a fost construit un WC. Cele două cadavre au fost descoperite în curtea unei locuințe din satul Măgura, comuna Cerchezu, la începutul acestui an, atunci când Șlepac și Grigoraș au și fost arestați la Constanța. Amintim că Ion Bojin, cel care s-a aflat în anturajul persoanelor amintite, a fost cel care a povestit anchetatorilor că Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș i-au omorât, în ordine cronologică, pe Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Captalan. Motivul uciderii acestora a fost că cei patru ajunseseră în situația de a divulga autorităților modalitatea în care s-au desfășurat activitățile comerciale ilicite, prin intermediul firmelor la care aceștia erau fie asociați, fie administratori. Prin urmare, exista posibilitatea reală ca, în cursul unor eventuale anchete, să se afle că ei au acționat la îndemnul și sub coordonarea lui Valentin Șlepac și a lui Sergiu Băhăian, cei din urmă fiind principalii beneficiari ai câștigurilor realizate.