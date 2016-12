Procurorii generali din România somează Senatul să deblocheze activitatea CSM-ului!

O scrisoare deschisă semnată de procurorul general al României, Laura Codruța Kovesi, nouă președinți de Curți de Apel din țară și 15 procurori generali ai parchetelelor de pe lângă Curțile de Apel, printre care și procurorul general al Constanței, Camelia Elena Grecu, a fost trimisă Senatului. Magistrații cer să se ia în discuție, urgent, asigurarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii, a cărui activitate, în prezent, este blocată. Nouă șefi de instanțe și 15 șefi de parchete din România, în frunte cu procurorul general Codruța Kovesi, au trimis către Senatul României o scrisoare deschisă prin care atrag atenția vizavi de situația Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a cărui activitate este, în prezent, blocată. Din punctul lor de vedere, soarta CSM-ului stă în mâna Senatului, care, din diferite motive, amână tranșarea acestei probleme spinoase din Justiție. „Deși pierdută în vâltoarea evenimentelor interne și internaționale destul de intense petrecute în ultimele zile, situația Consiliului Superior al Magistraturii nu este nici pe departe atât de lipsită de importanță pe cât pare a fi, prin raportare la locul pe care și l-a găsit în agenda camerei superioare a Parlamentului României. Existența Consiliului Superior al Magistraturii și structura sa sunt reglementate de art. 133 din Constituție, nefiind prevăzută nici măcar o situație de vacanță sau de suspendare a activității acestuia, iar atribuțiile sale se regăsesc în conținutul art. 134 din Constituție și în cuprinsul Legii nr. 317/2004. O sumară lectură de bună-credință a acestor atribuții atrage concluzia potrivit căreia legiuitorul nu a conceput vreun caz în care CSM-ul să nu își desfășoare activitatea, or, din data de 4 februarie 2011, în mod concret, în România, această activitate a fost blocată. Situația creată are efecte asupra sistemului judiciar, din toate punctele de vedere, pornind de la aspecte administrative și mergând până la cele legate de imaginea și credibilitatea sistemului. În prezent, soluția de înlăturare a acestui blocaj se află la dispoziția Senatului României, care are obligația de a lua în considerare reglementările prevăzute de Constituție, de Legea 317/2004 și de dispozițiile care sunt obligatorii și opozabile Senatului. În acest context înțelegem să solicităm Senatului României luarea de urgență a tuturor măsurilor care se impun pentru ca, în cel mai scurt timp, să fie asigurată com-ponența Consiliului Superior al Magistraturii într-o structură care să permită reluarea activității acestuia în condițiile legale, modalitatea de soluționare a problemei fiind strict la latitudinea titularului dreptului și obligației de validare” - se precizează în scrisoarea trimisă Senatului. Semnatarii scrisorilor sunt președinții Curților de Apel de la Bacău, Brașov, Cluj, Craiova, Galați, Oradea, Ploiești, Suceava, Târgu Mureș, procurorii generali ai Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel Alba Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj, Craiova, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara, precum și procurorul general al României Laura Codruța Kovesi.