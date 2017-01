Procurorii DNA i-au prezentat învinuirile deputatului Cristian Boureanu în dosarul Loteria

Deputatul PD-L Cristian Boureanu s-a întâlnit, ieri, cu procurorii DNA, care i-au adus la cunoștință că este învinuit de abuz în serviciu în dosarul Loteria, declarând, la ieșire, că le-a cerut să îl audieze după campania electorală. Cristian Boureanu a afirmat că ancheta procurorilor vizează o serie de acte semnate de el din perioada în care făcea parte din Adunarea Generală a Acționarilor a companiei Loteria Română. „Este vorba de un act adițional semnat în 2000. Nu știu mai multe acum, oricum informațiile primite au fost complete. Mai multe o să văd și eu după ce voi vedea actele pe care le vor primi avocații mei. Am cerut ca, după această procedură, audierile din dosar să continue la sfârșitul campaniei electorale și, de principiu, am înțeles că nu va fi nicio problemă în sensul acesta. Practic, eu, astăzi, am aflat învinuirile care îmi sunt aduse și am înțeles că sunt acuzat de abuz în serviciu”, a declarat, la ieșirea de la DNA, deputatul Cristian Boureanu. El a mai spus că procurorii anticorupție ar fi început urmărirea penală în dosar împotriva a încă 10 persoane, printre care s-ar afla și actualul ministru al Sănătății, Eugen Nicolaescu.