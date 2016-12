Procurorii DNA acuză: Tariful fostului decan Ţarălungă - 200 euro examenul. Judecătorii l-au arestat 30 de zile

7

CORUPTIE

CATRE : DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE FACEBOOK, ACUZATII ASUMATE PRIN POSTARI CU PROBE. Data 02.02.2016 PLANGERE, Electrotehnica SCM C-ta., cui 6113947, acuza prin reprezentant Ionescu D. Paul, se legitimeaza cu C.I. Seria K.T. nr. 624007. Politia Municipiului Constanta. Plangerile sant declinate de la o institutie a Statului la alta pana la perimare. Va rugam respectuos rezolvati cazul cu celeritate tegiversat din anul 2005. 1. Prezentam patru capete de cerere acuzatii, probe, sumar : Urmatorii invinuiti de devalizarea Sistemului Cooperatiei Mestesugaresti. I. Danga Dumitru, Teoader Dragan, fosti presedintii UCECOM - ANCOM Buc. Perioada an functie au restructurat sistemul Cooperatiei Mestesugaresti de la cinsute de mii de cooperatori din Romaniea la doar zece mii de mafioti. 2. Probe : Statisticile UCECOM confirma adevarul, de restructurarea sistemului. 3. Acuzatii : UCECOM Buc., a functionat perioada de cinsprazece ani 1990 - 2005, conform Decretului-lege 66/90 elaborat de CPUN, avand un vid de legislatie, au emis numeroase decizii, cu scopul de-a prelua patrimoniul transmis an teritoriu. 4. Probe : Parlamentul Romaniei elaboreaza Legea organica nr.1/2005, inscrisa an M. Of. nr. 172/28.02.2005, privind organizarea, functionarea cooperatiei. Legea1/2005, art.123 abroga Decretul - lege 66/90, precum, Hotararea 9/21.12.93. 5. Probe : Congresul Cooperatiei Mestesugaresti a avut loc an anul 1990, delegat la Congres Ionescu Paul, an calitate de presedinte la Radiotehnica C-ta., membru an consiliul ATCOM C-ta. - UCECOM Buc., a dat tonul de divizare, patrimoniului centralizat la UCECOM an teritoriu, aprobat de delegatii an unanimitate. 6. Trecerea de la o economie centralizat la o economie de piata. 7. Acuzatii : Conducerea UCECOM, desfiinteaza serviciul de productie din minister, care asigura cu contracte intern, extern, Cooperativele an teritoriu. 8. Probe : Se confirma serviciile sunt desfiintate din UCECOM-ANCOM Buc. 9. Acuzatii : Conducerea UCECOM desfiinteaza CASCOM Bucuresti. 10. Probe : Se confirma Cooperatorii primesc pensii de la Stat. 11. Acuzatii: Conducerea UCECOM Buc. conform decizilor aberante a transformat sistemul de productie, prestari service, comert, an Agentii Imobiliare, concedind sute de mii de cooperatori din Romaniea, pentru interesele lor personale prin Curtea de Arbitraj instrainand patrimoniul creeat de sute de mii de cooperatori. 12. Exemplu:In prezen un SCM functioneaza cu un presedinte, contabil, secretara, sofer un caine, un interfon sa nu patrunda fosti coopratori an sediu, solicitarile de comunicare la interfon, de-a lua devidente, raspunsul nu sunt realizari din Chirii. 13. Probe : Conducerea UCECOM Bucuresti infiinteaza an baza Decretului-lege 2. 66/90, Curtea de Arbitraj, conform Hotariri nr. 9/21.12.1993, scopul de-a prelua patrimoniu transmis an teritoriu aprobat de Congres Dmocratic an anul 1990. II. Acuzatii: Curtea de Arbitraj, solutioneaza litigii fara sa existe conventi arbitrare intre parti prelund patrimoniul cooperatorilor din nou de mafie. 14 Probe : Conducerea ATCOM-UJCM C-ta., an coalitie cu Radiotehnica C-ta. UCECOM- ANCOM Bucuresti incalca cu nonsalanta pricipiul relativitatii : O hotarare judecatoresca nu poate fi pusa an executare fata de-o parte care nu a participat la procesul finalizat, prin adoptare ei, se incalca principiul relativitatii. 15. Exemplu : Electrotehnica SCM C-ta. nu-i citata la procesul Curtii de Arbitraj, procesul fiind intre UCECOM Bucuresti, ATCOM C-ta., Radiotehnica Constanta. Nominalizarea patrimoniului, Electrotehnica SCM de la Radiotehnica, din data de 03.03.1991 de 1.364.000 lei, precum nominalizat de la - UJCM din anul 2005 de 1.061540 lei, cu cele doua spatii de 143,13 mp., situat an Str. Cuza Voda nr.50 bl. M13, parter sediul Electrotehnica, unitate de prestati service, precum punctul de lucru productie, spatiul Piata Grivitei de 202,14 mp. Spatiile fiind amortizate. Curtea de Arbitraj decide : prin arbitru, presedinte, director administrativ Ion Vasile incompatibil cu calitate de presedinte al Curtii de Arbitraj prin cele patru sentinte 497/1998, 597/1998, 223/17.11.2005, 27/18.04.2007, anulate de instante superioare totusi sentintele cu acte false sunt investite prin Justitia Constanteana. 16. Probe : Ordonanta prezidentiala incheiere 3047/22.03.2011 dos.5175/212/2009 anulata, Curtea de Apel Ploesti, decizia 373/16.01.2014, dos. 5449/212/ 2012.* Decizia Irevocabila 649/3.03.2009, dos. 5640/118/2006 pronuntata de ICCJ anulata de Curtea de Apel C-ta. Sentinta 79/29.01.213, dos.11371/212/2007. Acuzatii : Intoarcerea scari valorilor : Sentinta comerciala pe fond nr.62/ 21.04.2008, pronuntata an dos. nr.7032/2/2007 de Curtea de Apel Bucuresti, Decizia nr. 1209/16.03.2007 pronuntata an dosarul nr. 3943/2/2006 de ICCJ. Decizia nr.1537/21.05.2009, pronuntata an dosarul nr. 7032/2/2007 de ICCJ. Decizia civila nr.8/21.04.2010, pron., an dos. nr.11211/118/2009 Tribunalul C-ta. Decizia nr. 45/17.01.2011pron.an dos.11211/118/2009 de Curtea de Apel Craiova Probe, cinci decizii anulate, Curtea de Apel Ploesti decizia 373/212/5449/2012.* 17. Electrotehnica evacuata din sediu pe data 29.01.2008 de BEJ Volentiru Stefan. Ignorand decizia 1209/16.03.2007, pronuntata an dos. nr. 3943/2/2006 de ICCJ. Reintegrata an spatiu de BEJ Deacu Vasile 21.02.2012 iar pe data de 04.09.213 evacuata de acelasi executor, pana sa pronunte Curtea de Apel Ploesti 16.01.2014. Punctul de lucru Piata Grivitei evacuat de executor, Volentiru Stefan, ignorand deciziile 694/3.03.2009, pronuntate an doasarul nr. 5640/118/2006 de ICCJ. III. Acuzatii : presedintele Radiotehnica, Tanase Gheorghe reduce patrimoniul de la 37,119 miloane lei, lasat de presedintele Ionescu Paul prin depunerea demisiei, la doar 117320 lei, instraineaza utilaje, mijloce fix, mobile, flux tehnologic de asamblat produse electronice, electrotehnice, ignora AGA concedind cooperatorii. Viciat AGA din 18.03.2009, prin blocarea candidatului, Ionescu Paul a 69 de 3. cooperatori de-a nu participa la AGA ales presedinte de 25, de cooperatori. Tanase Gheorghe, solicita prin BEJ Oana Siviu cheltueli de judecata de 37.976 lei, achitati de Ionescu Paul pt., ca am vrut sa creez locuri de munca cooperatorilor. Contestati an anulare decizia 3167/18.10.2011, dos.10208/1/2010 pronuntata de ICCJ cheltueli de judecata de 1500 lei anulata, de Curtea de Apel C-ta. Decizia 122/26.03.2015, pronun. an dos. 23721/212/2013 am achitata suma de 37.976 lei Motivul : Am acceptat vointa cooperatorolor de la Radiotehnica sa recandidez. 18. Probe : se confirma, de dos. nr. 3605/118/2009 de la Tribunalul C-ta., la ICCJ. IV. Acuzatii : Presedintele ATCOM-UJCM Calemente Moisi, secretar Voican Ionel, contabil Sef. Radu Vlad, instraineaza 49 de spatii comerciale an suprafata de 10000 mp. * 1500 euro mp. = 15.000.000 euro cu sprijinul UCECOM-ANCOM. Probe : se confirma lista cu spatii de la S.A. Unicom Constanta localizate an Municipiul Constanta, Judet an numar de 80 de spatii comerciale. Acuzatii : Reorganizarea ATCOM conform Legea organica nr.1/2005, art.120 an cele trei forme SCM de gradul 1sau 2, dupa caz, sau uniune judeteana. Biroul ATCOM aproba SCM de gradul unu de-a prelua tot patrimoniu centralizat. Lupta dintre nasi Calemente Moisi presedinte ATCOM, contabil sef fin Radu Vlad In data 09.11.2005 programata AGA ales presedinte Tricotex, finul Radu Vlad. In data 17.11.2005 Calemente organizeaza o noua AGA anuland AGA 09.11.2005. In data 25.11.2005 AGA alege presedinte al UJCM, nasul Calemente Moise. Presedintele Electrotehnica, propune la adunare divizarea patrimonului catre SCM Calemente Moise imparte patrimoniul gentralizat la ATCOM cum doreste. UJCM, pentru trei persoane Calemente Moisi, secretar Voican Ionel, Bordea Bogdan contabil sef ginerele lui Voican Ionel se acorda de la nasu 9.484 mp spatii. Tricotex presedinte finul Radu Vlad cu trei cooperatori 2.533 m.p. spatii Peonix SCM presedinte Margarit Gheorghe cu trei cooperatori 180 m.p. spatii. Instal service presedinte Iancu Beca cu trei cooperatori 180 m.p. spatii. Studio Hrhis presedinte Sarbu Constantin cu trei cooperatori 140m.p. Spatii. Electrotehnica SCM presedinte Ionescu Paul cu 45 de cooperatori 345 m.p. spatii. UJCM an coalitie cu UCECOM-ANCOM nu sunt de acord ce a hotart AGA, lund patrimoniul lui Electrotehnica prim Curtea de Arbitraj motivul : Ionescu Paul membru an consiliu a votat impotriva concedieri cooperatorilor, vanzarea spatilor. Probe : Hotararea nr.2/23.01.2003 se revoca Ionescu Paul din calitatea membru executiv al UJCM Constanta, precum, din calitatea de membru consiliu UCEOM. Sa vezi, sa nu crezi intr-o Romanie anormala lupti impotriva coruptiei, s-o patesti. Acuzatii : UJCM inchiriaza 31 de spatii, ramase din vanzare prin trafic de influenta, Agent Economic inchiriaza cu 2 euro m.p., subanchiriaza la alt Agent Economic cu 23 de euro m.p., diferenta se imparte intre partii, paguba 7 miliarde. 19. Probe : Raport al comitetului director, lista de la S.A. Unicom cu spatii vandute. Dorim anchetarea reorganizari ATCOM an UJCM de Calemente Moise anul 2005. Consilierul Juridic al UJCM Jianu Georgeta an calitate, de avocat incompatibil cu 4. calitatea de jurist, apara Radiotehnica SCM, acuza Electrotehnica SCM C-ta. Judecatoria C-ta., suspenda Ordonanta Prezidentiala fara cale de atac, la solicitarea lui Radiotehnica-UJCM de reintegrare an spatiul a lui Electrotehnica, pentru a fi spatiile intabulate la OCPI cu acte false anulate de instante superioare. Avocat Radita Corchis cu spatiile intabulate cu acte false de catre consilieru Juridic Jianu Georgeta, reia procesul de la Judecatorie sa fie finalizate la Curtea de Apel, optinund castic de cauza, prelund abuziv spatiile lui Electrotehnica SCM. Coruptie la vedere tegiversata de unele organe abilitate din anul 2005, prezent. 20. Opinia mea exista rea-credinta atunci cand judecatorul incalca cu stiinta normele de drept material ori procesual, urmarind sau aceptand vatamarea sutelor de mii de cooperatorii din sistemul cooperatist mestesugaresc pentru interesele mafiei. Instante inferioare anuleza sapte decizii definitive, irevocabile pronuntate de instante superioare incalcand CPC, CPP fiind excese de zel, vor, ridicarea MCV. Solicitam organele abilitate ale Statului de Drept de-a rezolva cazul nostru cu celeritate de-a renaste unitatiile, desfiintate din zonele oraselor prin returnarea ce s-a furat : patrimoniul, capitalul social, doua spatii, utilaje, aparatura electronica, aparatura frigorifica, materiale, piese prin sigilarea magaziei, 45 de locuri de munca, suma de 37.976 lei suportata de Ionescu Paul, cu daune materiale, morale. An caz contrar suntem obligati sa accesam internetul continuu, cu demostrati de strada pana la rezolvarea cazului nostru. Cu respect : Data 03.02.2016 Presedinte Electrotehnica SCM ing. Paul D. Ionescu.