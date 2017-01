Procurorii constănţeni, în alertă! Putem asista oricând la o tragedie. Substanţe extrem de periculoase, dispărute fără urmă

Procurorii constănțeni, în alertă! Putem asista oricând la o tragedie. Substanțe extrem de periculoase, dispărute fără urmă

Sute de kilograme de sodiu metalic (o substanță foarte periculoasă, explozibilă) au dispărut ca prin magie din evidențele unei firme autorizate în colectarea deșeurilor, angajată de către o primărieTeodor Niță, procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, a pus cap la cap mai multe declarații, cercetări și scripturi și a descoperit că materiale folosite pentru producerea explozibililor și a metamfetaminei circulă pe piață în mod liber.Totul a plecat de la Alexandru Lupu, un deținut din cadrul Penitenciarului Poarta Albă, care, în calitate de denunțător, a declarat că în urma discuțiilor cu Ismet Sadâc, coleg de penitenciar, a aflat că acesta deține la locuința sa din localitatea Chitila, o cantitate de peste 300 de kilo-grame de substanță denumită sodiu metalic, depozitată într-un butoi. Luat la întrebări de anchetatori, Ismet Sadâc a susținut că totul este adevărat. Mai mult, acesta a precizat că în toamna anului 2001 a fost interesat de o substanță în scopul de a produce sulfat de metamfetamină, substanță care putea fi găsită la Institutul Național de Verificare a Metalelor din România. A luat legătura cu directorul comercial al Institutului și au discutat despre comercializarea acestuia.După întocmirea documentelor a achitat o anumită sumă de bani, în schimbul căreia a cumpărat peste 300 de kg de sodiu metalic. Ismet Sadâc a mai precizat că în acea perioadă deținea patru labo-ratoare neautorizate de prelucrare a drogurilor de sinteză, întrucât sodiul metalic poate fi folosit în producerea drogurilor, mai exact a metamfetaminei. În luna ianuarie 2002, laboratoarele au fost descoperite, iar martorul a mai spus că butoiul cu sodiu metalic se află depozitat la o locație discretă din Chitila, fiind de acord să indice locul exact autorităților.În luna octombrie a anului trecut, locația precizată a fost verificată și a rezultat că denunțul și informațiile erau bazate pe un fapt real, drept pentru care în data de 19 aprilie a.c., Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de SC Demeco SRL, pentru nerespectarea regimului materiilor explozive.De asemenea, s-a dispus extinderea cercetărilor față de Mădălina-Maria Fedor pentru abuz în ser-viciu și complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive. SC Demeco SRL este firma autorizată de primărie să colecteze deșeurile periculoase. Deși scriptic, cantitatea de 320 de kilograme de substanță a fost colectată, printr-o „magie” sodiul metalic s-a transformat în deșeuri, care pot fi practic oriunde.„Substanța a dispărut. Pentru a se crea aparența de legalitate, în documente, 320 de kilograme de sodiu metalic s-au transformat în 680 de kilograme de deșeuri de laborator, depozitate în folie de sticlă. Nu are nicio legătură, nici Harry Potter nu poate să explice această diferență de substanță, dispărută ca și când nu ar fi existat vreodată. Potrivit celor expertizate de Institutul Național de Criminalistică, a-ceastă cantitate de sodiu metalic dacă ar fi reușit să intre în contact cu apa, asistam la consecințe deosebit de grave, poate la fel ca la Mihăilești”, a declarat Teodor Niță, procuror la Parchetul de pe lângă Tribuna-lul Constanța.În urma rechizitoriului s-a dispus trimiterea în judecată a Mariei Fedor, director de vânzări al SC Demeco SRL, pentru fals sub semnătură privată și nerespectarea regimului materiilor ex-plozive, în formă calificată. De asemenea, SC Demeco SRL este trimisă în judecată pentru nerespectarea regimului materiilor explozive, fals sub semnătură privată.