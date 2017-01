Procurorii cer arestarea a doi indivizi acuzaţi de o înşelăciune de peste 1,8 milioane de lei

Procurorii cer arestarea a doi indivizi acuzați de o înșelăciune de peste 1,8 milioane de lei

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a propus, ieri, luarea măsurii de arest preventiv față de Marcel Liga, de 38 de ani, din Galați, și Nicolae Mihaiu, de 48 de ani, din Constanța, recidivist, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Potrivit procurorilor constănțeni, în sarcina lui Marcel Liga s-a reținut că, în perioada aprilie - iunie 2008, împreună cu alți inculpați (Ioan Burac, Cornel Popescu, Vasile Tăfălan și Nicolae Mihaiu), a prejudiciat mai multe societăți comerciale cu suma de 18 miliarde lei. Concret, Marcel Liga ar fi valorificat 21.075 kg de tablă, în valoare de 62.477,33 lei, către SC „Tranik” SRL Galați, pe baza unei facturi fiscale emisă de SC „Agrovic” SRL. Cantitatea de tablă astfel valorificată ar fi provenit din fapta de înșelăciune comisă de Ioan Burac, în numele SC „Real Group Company” SRL, sub identitatea falsă de Ianoș Iozsef Mihuț, cu complicitatea inculpaților Vasile Tăfălan și Cornel Popescu, arestați preventiv în acest dosar, în dauna SC „Polymetal Company” SRL București. Din anchetă a mai rezultat că Marcel Liga ar fi primit 90.000 de lei de la Nicolae Mihaiu, sumă retrasă de acesta din contul SC „Ceauș” SRL, ce provenea din plata efectuată de SC „Consanduar” SRL București, pentru cantitatea de profile termopan livrată de SC „Ceauș” SRL. Procurorii susțin că profilele termopan ce au făcut obiectul respectivei tranzacții proveneau din fapta de înșelăciune comisă de SC „Real Group Company” SRL, reprezentată de Ioan Burac, sub identitatea falsă de Ianoș Iozsef Mihuț, în complicitate cu Vasile Tăfălan și Cornel Popescu, în dauna SC „Rucom” SA Craiova, prin emitere de filă CEC fără acoperire. Mai mult decât atât, anchetatorii susțin că, prin intermediul SC „Ceauș” SRL, Marcel Liga ar fi achiziționat în sistem leasing, prin SC „Motor Active IFN” SA București, un autoturism marca Mercedes, în valoare de 18.440,34 euro, fără a exista documente justificate de plată a avansului. Procurorii mai spun că, din declarațiile lui Ion Burac, Nicolae Mihaiu, Cornel Popescu, precum și din transcrierea interceptărilor telefonice autorizate în cauză, ar rezulta participarea lui Marcel Liga la comiterea întregii activități infracționale. În sarcina lui Nicolae Mihaiu se reține că, în calitate de director al SC „Ceauș” SRL, ar fi avut drept de semnătură asupra contului bancar al firmei, preluată sub identitatea falsă de Ianoș Iozsef Mihuț de inculpatul Ioan Burac. În această calitate, Mihaiu ar fi efectuat operațiuni de retragere numerar din contul societății a sumei de 100.000 lei, din care 10.000 lei i-a dat lui Vasile Tăfălan, iar 90.000 de lei lui Marcel Liga, sume pe care ei le-ar fi folosit în interes personal. Anchetatorii susțin că, potrivit înțelegerii prealabile cu Marcel Liga, Mihaiu ar fi întocmit în fals o factură fiscală în valoare de 62.447,33 lei, prin care se atesta vânzarea în numele SC „Agrovic” SRL a unei cantități de tablă către SC „Tramik” SRL Galați. Dat fiind prejudiciul foarte mare produs, de peste 1,8 milioane de lei, procurorii solicită arestarea preventivă a lui Marcel Liga și Nicolae Mihaiu. Instanța Tribunalului Constanța urmează să decidă dacă va emite sau nu mandate de arestare preventivă.