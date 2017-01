Procesul bărbatului care a trăit 21 de ani sub o identitate falsă, la final

Bucureșteanul de 57 de ani, Liviu Florin Mara, care a trăit vreme de 21 de ani sub o identitate falsă și a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, în luna octombrie 2008, pentru 13 capete de acuzare și o pagubă de 3.029.960,90 lei adusă statului prin sustragerea de la plata taxelor și impozitelor și de 60.000 lei către BCR Sucursala Constanța, a solicitat, ieri, în fața instanței, achitarea pentru o parte din fapte, iar pentru altele condamnarea cu închisoarea la o pedeapsă care să nu depășească perioada pe care a petrecut-o deja după gratii. Magistrații au amânat pronunțarea în acest dosar pentru data de 18 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, Liviu Florin Mara s-a sustras de la executarea unei pedepse privative de libertate de 20 de ani de închisoare, până când a intervenit prescripția executării acesteia. Prin sentința penală nr. 17 din 25 februarie 1987 a Tribunalului Municipiului București, rămasă definitivă, Mara a fost condamnat la pedeapsa de 20 de ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de delapidare. În cursul urmăririi penale, Mara a recunoscut faptele reținute în sarcina sa și a declarat că a fost nevoit să trăiască sub o identitate falsă o durată îndelungată de timp, deoarece a apreciat nedreaptă pedeapsa la care a fost condamnat și pentru a-și asigura existența a fost determinat ca, sub identitate falsă, să constituie societățile comerciale în cauză, însă justificarea este pur personală, ea neputând fi reținută, potrivit anche-tatorilor, în circumstanțiere. În rechizitoriul întocmit de procurori se spune că, în perioada 8 iunie 2007 - 28 mai 2008, Mara și-a atribuit identitățile false de Vasile Gavriluță și Alexandru Stamate și, în calitate de administrator și asociat unic al societăților „Superintermed” SRL și SC „Walter Grup” SRL, s-a prezentat la diverse instituții ale statului cum ar fi ORC Constanța, bănci, birouri notariale și Administrația Finanțelor Publice Constanța. Societățile au fost constituite pe baza unor documente falsificate. Bărbatul înlocuia fotografiile persoanelor reale cu fotografiile lui. Astfel, el a întocmit înscrisuri constând în cereri, deconturi TVA, acte adiționale, adeverință de salariu, cerere de deschidere de conturi la unitățile bancare, fișe cu specimenele de semnături, facturi fiscale, devize de lucrări, cereri retrageri numerar de la unitățile bancare, borderouri de achiziții cereale, contracte și anexe la contracte, situații de plată, chitanțe de încasare și plată. În plus, Mara s-a prezentat cu o identitate falsă, Gheorghe Radu, și a falsificat acte pentru a induce în eroare BCR - Sucursala Constanța, cu prilejul încheierii contractului de credit bancar în valoare de 60.000 lei. În aceste împrejurări, adevăratul Gheorghe Radu a formulat plângere penală la IPJ Constanța, solicitând să se efectueze cercetări penale cu privire la creditul bancar contractat pe numele său, precum și la debitul către o societate. Bărbatul a precizat că nu a pierdut niciodată actul de identitate și nici nu i-a fost sustras, neaflându-se niciodată în municipiul Constanța.