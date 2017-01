Proces ucidere din culpă strada Mircea cel Bătrân / Jandarm contactat de persoane „suspecte”

Jandarmul Florin Florea, cel care l-a prins pe Radu Popescu, autorul accidentului mortal produs la data de 26 noiembrie 2011, a declarat, astăzi, judecătorilor că a fost contactat, de anumite persoane „suspecte” în legătură cu acest caz.„Am fost contactat personal, aici, la Judecătorie, în urmă cu două săptămâni, de un domn care mi-a spus că face parte dintr-o asociație sportivă din Galați, care a spus că a fost prieten cu victima, dar care s-a interesat mai mult despre inculpat. După ce l-am legitimat am constatat că pe acesta îl cheamă Lucian Popescu, are 65 de ani și este din Constanța”, a declarat Florin Florea. El a prezentat datele persoanei respective instanței de judecată pentru a face verificări.De asemenea, „la câteva zile după accident, am fost căutat la unitate de un domn pe nume Priboi sau Priboiu, care a spus că este rudă cu victima, care le-a zis șefilor mei că vrea să mă recompenseze pentru că am făcut o faptă bună. Acesta a vorbit cu șeful meu, care mi-a cerut aprobarea să îi dea numărul meu de telefon, dar acest domn nu m-a contactat”, a mai declarat jandarmul.