Poliția Rutieră Constanța:

„Problema trotuarelor nu va fi rezolvată până ce Primăria nu face parcări”

Problema trotuarelor impracticabile în municipiul Constanța își poate găsi rezolvarea numai dacă autoritățile locale se vor implica și vor construi locuri de parcare. La Mazăre este cheia acestei poveri pe care, zilnic, pietonul constănțean este obligat să o care în cârcă printre mașini sau prin mocirla trotuarelor. Din păcate, perspectivele municipalității nu se îndreaptă spre această situație, of-ul cel mare al edilului și al găștii sale fiind că la vară nu vor mai veni dansatoarele și bărcuțele în Mamaia. Nepăsarea Primăriei este dovedită și susținută cu fiecare centimetru de trotuar-ghenă-hârtoapă-parcare din Constanța, însă, în nesimțirea ei, există și mii de complici zilnici. Șoferii care își cațără mașinile pe trotuare sunt de înțeles până la punctul în care păstrează un culoar de un metru lățime pentru pietoni. Toată lumea înțelege că nu sunt parcări, că nu au încotro și trebuie să parcheze pe trotuar, însă, de multe ori, sub acest pretext, zace nesimțirea și nepăsarea așa-zișilor șoferi care își lasă mașina pleașcă pe tot spațiul destinat pietonilor. Femei cu copii mici, bătrâni în cărucioare sunt obligați să circule pe stradă pentru că acești indivizi, nu au pic de bun-simț în ei. Din păcate, nimeni nu face nimic, autoritățile aruncând pisica de la una la alta. Poliția Rutieră recunoaște că i-ar putea amenda pe șoferii cu pricina, care ocupă în întregime trotuarele, însă nu o face pe considerent că sancțiunile nu vor rezolva problema. În mare parte are dreptate, însă trebuie cumva mângâiat și orgoliul pietonului hăituit de mașini atât pe trotuare, cât și pe stradă. Cercul vicios și șoferul nesimțit Inspectorul Ciprian Sobaru, șeful polițiștilor rutieri din municipiul Constanța, recunoaște că trotuarele reprezintă o mare problemă. „Orice am face noi, nu rezolvăm nimic fiindcă ne învârtim într-un cerc vicios. Singura rezolvare stă în construcția de parcări, lucru care aparține exclusiv de competențele Primăriei. Eu nu pot da decât amenzi șoferilor care parchează pe trotuare și nu lasă spațiu pentru trecerea pietonilor. Însă sancțiunile, oricât de multe aș da, nu aduc niciun rezultat. Dacă îi amendez pe șoferi, încep să facă scandal că nu au locuri de parcare și lasă apoi mașinile pe stradă, încurcând traficul rutier. Dacă nu îi amendez, ne sar în cap pietonii, că nu au pe unde să circule. Și unii și alții au dreptate, iar noi suntem la mijloc. Cheia e la primărie, să facă parcări. Noi nu facem decât să schimbăm bandajul de pe rană fără a vindeca durerea”, ne-a declarat Ciprian Sobaru. Șeful Poliției Rutiere a municipiului Constanța spune că zilnic primește sesizări din partea pietonilor supărați că nu au pe unde circula. Plângerile lor se lasă, de obicei, cu amenzi pentru șoferi, dar situația nu pare să se îmbunătățească deloc. „Avem sesizări pe o stradă. Mergem acolo, dăm 20 de amenzi. Scandal, discuții cu ei. Au plecat acei 20 de șoferi, în următorul minut, vin alții. Îi amendăm și pe ăia, vin alții. Și tot așa, însă trotuarul acela nu se eliberează. Repet acțiunea timp de câteva zile, dau sute de amenzi, fără niciun rezultat. A cincea zi nu mai am oameni să trimit acolo, fiindcă avem și alte activități iar oamenii sunt puțini. În momentul acela, mă trezesc la birou cu zeci de șoferi nervoși că pe ei i-am amendat că au parcat pe acel trotuar, iar pe cei care staționează acum nu îi sancționez. Au dreptate, într-o oarecare măsură. De ce pe ei da, iar pe ceilalți nu. I-am scos pe ei de acolo să intre alții?”, povestește Sobaru. Mai mult, în realitate, e foarte greu de amendat un șofer care parchează neregulamentar și pleacă. Polițiștii nu îl pot sancționa în lipsă și trebuie să aștepte lângă mașină până când cel care conduce se întoarce. Abia atunci poate fi făcut procesul verbal. „E greu cu amenzile în lipsă pentru că trebuie să aflu cine a condus. Pot să mă duc însă cu poliția locală, și să pun caracatițe la toată strada. Dar nu asta e soluția, pentru că mâine nu mai pot face asta, iar trotuarele se umplu la loc de mașini. Apoi vin și alții să îmi solicite lucrul acesta, dau 1.000 de sancțiuni și nu rezolv nimic. Dacă șoferii ar înțelege că trebuie să lase măcar un metru și pentru pietoni, atunci nu ar mai fi atâtea discuții. Dar, din cauza unghiului în care parchează și de teamă să nu lase jumătate de mașini pe stradă, ajung să le îndese până în scara blocului sau până în gardul viu. Așa că este și firească supărarea pietonilor. Am făcut astfel de acțiuni pe mai multe străzi din oraș și a ieșit un mare scandal. Indiferent cum acționez, e imposibil să nu mă trezesc cu reclamații. Singura rezolvare ar fi construcția de noi locuri de parcare”, ne-a declarat șeful Poliției Rutiere a municipiului Constanța. „Le-am spus să facă parcări, dar nu au făcut nimic” Inspectorul Ciprian Sobaru susține că le-a cerut în repetate rânduri reprezentanților Primăriei să facă parcări, însă fără niciun rezultat. „Eu le-a spus, dar nu au făcut nimic. Am înțeles că ar fi un proiect pentru o parcare supraetajată la Sala Sporturilor, însă până nu văd nu mai cred nimic. Să le facă și subterane și supraetajate, cum or fi, numai să facă. Din păcate, însă, lucrurile merg în direcția inversă. Mă uit în stațiunea Mamaia la câte blocuri de locuințe s-au construit pe partea cu lacul. Unde sunt însă locurile de parcare? Nu i-a obligat nimeni să-și facă și parcări. Nici nu vreau să mă gândesc la ce o să fie la vară. Erau și înainte locuri de parcare puține, dar acum, pe lângă mașinile turiștilor, vor fi și cele ale locatarilor. Unde să încapă atâtea mașini? Se construiesc peste tot blocuri, magazine, birouri, dar fără să se amenajeze o parcare. Se creează haos, aglomerație și toți arată spre Poliția Rutieră. Dar nu e vina noastră”, spune Sobaru. 100.000 de locuri de parcare lipsă În momentul de față, în municipiul Constanța există aproximativ 200.000 de autoturisme. Pentru jumătate există locuri de parcare amenajate sau în curțile caselor. Pentru cealaltă jumătate, există regula nescrisă a junglei: o gherilă urbană pentru găsirea și menținerea locurilor de parcare, indiferent de poziționare. În spațiul de joacă al copiilor, pe spațiul verde, pe trotuare, printre copaci, pe sub balcoane, șoferii își fac locuri de parcare, pe care le apără cu orice preț. Nu o dată am văzut vecini și prieteni buni bătându-se pentru un petic de trotuar pe care să își parcheze autoturismul, nu o dată m-am trezit cu mașina zgâriată și cauciucurile înțepate pentru că am îndrăznit să râvnesc la locul vecinului de la patru, revendicat mai ceva ca o moștenire de familie. Primăria ne recomandă să parcăm pe trotuare La problema locurilor de parcare și a trotuarelor impracticabile din municipiul Constanța, Primăria a găsit o soluție originală. Nu de a rezolva situația, din contră, de a face bani și a-și proteja clientela. Iată despre ce este vorba. Puținele trotuare existente în centrul orașului, municipalitatea le-a decupat cu lăcomie, în locul lor amenajând parcări private. Baruri și magazine au pus lanțurile pe locurile respective, la care au acces doar clienții. Ceilalți, nu contează. Însă nu e doar atât. Aceleași cafenele de fițe au pus mâna și pe cealaltă partea a trotuarului, ocupându-l cu măsuțe și fotolii plușate. Pietonilor nu le-a mai rămas decât varianta carosabilului. Tot Primăria Constanța este cea care încurajează parcarea mașinilor pe trotuar. Pe marile bulevarde, municipalitatea a montat indicatoare mari prin care șoferii sunt anunțați că pot parca doar pe trotuar, în caz contrar urmând a le fi blocate roțile autoturismelor. Adică, urcați, dragi șoferi, mașinile peste pietoni, dar lăsați șoseaua liberă, dacă nu doriți să aveți de-a face cu organul comunitar și caracatița. În această situație, oameni care se deplasează prin zonă pe jos sunt obligați fie să facă slalom printre autoturismele parcate pe trotuare, atunci când au loc, fie, cel mai probabil, să circule pe carosabil. Iar dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreun accident, este tot vina pietonului pentru că, potrivit Codului Rutier, el nu are ce să caute pe stradă.