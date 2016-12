Probe de sânge direct la locul accidentului. Medicii de pe ambulanţă, revoltaţi!

Noi reguli în depistarea șoferilor beți

Probe de sânge direct la locul accidentului. Medicii de pe ambulanță, revoltați!

O nouă prevedere a Codului Rutier, intrată în vigoare la începutul lunii septembrie, nemulțumește cadrele medicale de la Ambulanță. Noutatea legislativă prevede că echipajele de prim ajutor, care vor ajunge la accidentele rutiere, vor putea să recolteze probe de sânge de la cei implicați pentru a le stabili alcoolemia. Până în prezent, recoltarea probelor biologice pentru stabilirea concentrației de alcool din sânge se făcea doar în cadrul spitalelor. Mai nou, însă, legislația stipulează: „Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezența unui polițist rutier (…), în următoarele spații ale instituțiilor medicale: în interiorul unităților de asistență medicală autorizată, în ambulanțe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcție, aparținând serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare, în interiorul unităților medico-legale”.Deși prevederea legală este deja în vigoare, reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Constanța nu au primit nicio înștiințare oficială. „Nu am primit nimic oficial de la Ministerul Sănătății. Bineînțeles, pentru a putea interveni și în acest sens, va trebui să primim truse de recoltare a probelor, în prezent astfel de truse nefiind în dotarea ambulanțelor, și să se facă un instructaj cu angajații”, a precizat dr. Ionuț Cealera, directorul medical al SAJ Constanța. Dispoziția nu este privită cu ochi buni de reprezentanții cadrelor medicale de prim ajutor, în condițiile unui sistem cu deficit de personal, dar cu un volum de muncă enorm. Drept pentru care, dr. Cristian Vasile Grasu, președintele Asociației Serviciilor de Ambulanță din România, a afirmat referitor la acest subiect: „Nu văd de ce aș întârzia stabilizarea pacientului într-un spital, pentru a-i recolta, eu, probele biologice. În ambulanță nu se pot face analize. Totodată, trusa de recoltare s-a aflat dintotdeauna la Poliție, nu la noi. Având în vedere lipsa de personal, nu știu cum ne-am putea descurca și cu această nouă responsabilitate”, a explicat medicul, potrivit adevarul.ro. În plus, stabilirea alcoolemiei poate fi făcută doar de un echipaj cu medic, nu de asistenți sau paramedici, ceea ce înseamnă o presiune în plus pe aceste echipaje și așa insuficiente.