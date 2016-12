Administratorul casei de amanet Garant precizează:

„Probabilitatea ca eu să confund tinichelele cu aur este zero“

Pe data de 29 septembrie 2007 efective ale Poliției, Gărzii Financiare și Protecției Consumatorului sprijiniți de DIAS și Jandarmerie ridicau în urma unei percheziții cantitatea de 137 kg de aur de la casa de amanet Garant. De atunci au apărut în presă și foarte multe informații contradictorii. Lămurim aceste probleme cu administratorul casei de amanet Garant, Virgil Dulea.- Domnule Virgil Dulea, referitor la cantitatea de aur în discuție, în presă apar ba ridicate, ba confiscate, care este adevărul?- Obiectele sunt ridicate în vederea cer-cetării, nu confiscate. Dacă erau confiscate puteam ataca în instanță decizia, în cazul de față trebuind să aștept decizia Parchetului, care după 4 ani, încă se lasă așteptată.- Ați prezentat sau nu documente de proveniență?- Da, pentru fiecare gram de aur.- Ați afirmat că din cantitatea de 137 de kg ridicată au fost înlocuite aproximativ 15 kg de aur cu metal comun. Cum ar fi posibil așa ceva și ce probe aveți în acest sens?- Prevederile Codului de Procedura Penală sunt de așa natură încât să asigure o maximă transparență și corectitudine în manipularea acestor bunuri de valoare; adică în momentul ridicării, ele se sigilează în prezența proprietarului, se depun la o unitate bancară în prezența proprietarului sau al reprezentantului acestuia, se scot din bancă în prezența proprietarului, etc pentru a nu exista niciun dubiu.În cazul de față bunurile au fost depuse în prezența proprietarului la bancă dar au fost ridicate din bancă, desigilate, sortate și duse la expertiza ANPC de-a lungul a 45 zile fără a se solicita prezența proprietarului.În urma expertizei a rezultat că aproximativ 15 kg sunt metal comun sau aur foarte slab. Eu lucrez în acest domeniu de 16 ani. Probabilitatea ca eu să țin în seif metal comun este zero. Ei declară că așa au spus experții de la ANPC. Evident că dacă la expertiză duci metal comun nu îți va spune că este aur. De asemenea, inventarierea obiectelor de aur în cele 48 de ore cât a fost valabilă autorizația de percheziție s-a făcut defectuos în sensul că a intrat și a ieșit cine a vrut și cine n-a vrut, nu ni s-a permis decât un singur supraveghetor în condițiile în care bijuteriile se inventariau de către opt echipe, la opt balanțe, în patru camere diferite, camerele de filmat au fost orientate spre pereți, etc. O altă neregulă a fost aceea că aproximativ 20 kg nu au fost inventariate, fiind ridicate vrac și inventariate ulterior la Politie (SIF), stând acolo aproximativ două luni. Deci schimbarea obiectelor se putea face în oricare din aceste etape în care nu au fost respectate prevederile CPP, respectiv cu ocazia inventarierii care s-a făcut la percheziție, cu ocazia inventarierii lotului ridicat vrac la Poliție, cu ocazia desigilării și sortării de către poliție a lotului retras din bancă, sau câte puțin în fiecare din aceste etape. Mai am și alte probe pe care însă nu le pot divulga acum.- Cine e vinovat în opinia dumneavoastră?- După părerea mea obligația asigurării percheziției și inventarierii a revenit șefilor celor două instituții, respectiv Poliția Economică (SIF) și Garda Financiară.- Ați solicitat executarea silită a Gărzii Financiare Constanța pentru cheltuieli de judecată. Chiar atât de importantă este pentru dumneavoastră suma de 5.500 de lei, nu vă e teamă de controale? Ați intrat în posesia banilor?- Banii în discuție, ne-au fost virați de către Comisariatul General al Gărzii Financiare. Nu suma a fost importantă ci dorința de a aplica o sancțiune morală celor care prin abuzurile lor au prejudiciat bugetul statului (adică tot noi contribuabilii) cu 5.500 de lei. De asemenea, am vrut ca lumea să vadă că nu sunt „dumnezei” așa cum se cred.Sunt convins că vor veni în misiune de răzbunare pentru „jignirea suportată”, însă dacă într-un an de control „cu lupa” nu au găsit nimic în neregulă nu văd ce ar putea găsi acum. Mai avem trei procese câștigate în contradictoriu cu Garda Financiară și suntem în faza de recuperare a cheltuielilor pe care ni le datorează. Adică cu alte cuvinte urmează să îi executăm silit din nou.- Am găsit pe internet un film al executării Gărzii Financiare în care domnul Comisar Șef Radu Cristian spunea că se îndoiește că lucrați corect.- După 4 ani de cercetări ale Gărzii Financiare, ANAF, etc., domnul Comisar Șef este tot în faza de bănuieli și supoziții. Era cazul să aibă deja certitudini!