Prinţul Paul, recunoscut legal membru al familiei regale

1

MOSTENITORUL lui PESTE

Printisorule,sper ca ti se transmite cele scrise. Esti un copil din flori,batard,facut iesit dintr-o uniune nelegala si nerecunoscuta.Vrei doar sa pui mana pe niste bani,fiind cam sarantoc.Lisabona ti-a dat dreptate ptca neispravitul de taicatu si-a cheltuit averea acolo.In Romania ai castigat pentruca niste magistrati care nu au nici o experianta in domeniu au fost manipulati.Nu ai absolut nici un drept in aceasta tara,Romania,iar titlul tau de "print" nu are nici o valoare legala.In plus habar nu ai sa te exprimi in aceasta limba.Nu mai vorbim de parasuta aia de nevasta-ta.ia-ti bagajele si du-te de unde ai venit.Pana in '89 nimeni nu stia de tine,dar te'ai prins ca este un os de ros.