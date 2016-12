Prinşi în flagrant după ce au jefuit o femeie

Prinși în flagrant după ce au jefuit o femeie

În cursul zilei de joi, polițiștii bucureșteni au dat de urma a trei persoane, doi bărbați și o femeie, cetățeni străini, imediat după ce au sustras o sumă de bani din locuința unei femei din Constanța.„Acțiunea polițiștilor Secției 7 a survenit în urma sesizării unui bărbat în vârstă de 87 de ani, care, în ziua de miercuri, 10 februarie a.c., în jurul orei 13.00, în timp ce se afla pe strada Teiul Doamnei împreună cu soția sa, a fost abordat de două persoane, un bărbat și o femeie, care l-au întrebat dacă le poate indica cel mai apropiat spital, solicitându-i apoi să le schimbe o sumă de bani pe care aceștia o aveau în dolari.Părțile vătămate s-au deplasat astfel la domiciliul acestora împreună cu cei doi, unde le-au înmânat suma de 600 de lei și au primit drept gaj, un portofel ce conținea o sumă de bani în dolari, după care au părăsit apartamentul.La scurt timp, bănuiții s-au întors la locuința părților vătămate, sub pretextul că au uitat un telefon mobil, și profitând de neatenția acestora au sustras din buzunarul unei haine ce se afla într-un dulap, un plic cu suma de 3.800 de lei.Cei doi fiind surprinși de bărbatul în vârstă de 87 de ani, pentru a-și asigura scăparea, au exercitat acte de violență fizică, împingându-l și mai apoi fugind cu suma de bani sustrasă.Imediat, judiciariștii Secției 7 Poliție, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – I.P.J. Bihor, au reușit identificarea unuia dintre bănuiți, un bărbat în vârstă de 60 de ani, cetățean de naționalitate maghiară, precum și autoturismul pe care acesta îl utilizează pentru deplasare.Astfel, în ziua de 11 februarie a.c., judiciariștii bucureșteni, beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul – I.G.P.R. și al polițiștilor I.P.J. – Constanța, au identificat autoturismul în cauză pe raza Municipiului Constanța, în interiorul acestuia fiind observate trei persoane, doi bărbați și o femeie care, între orele 11.15 – 13.05 s-au deplasat pe mai multe străzi din Constanța, unde au acostat mai multe persoane de vârstă înaintată.În jurul orei 12.40, bănuita a fost observată cum a intrat în vorbă cu o femeie în vârstă de 79 de ani pe care mai apoi a condus-o la autoturismul cu care cei trei se deplasau și au mers împreună în scara unui bloc, unul dintre bănuiți rămânând la autoturism, iar după aproximativ 10 minute au părăsit în grabă locația.În urma verificărilor efectuate în interiorul blocului, polițiștii au reușit identificarea părții vătămate, stabilind faptul că, cele două persoane, sub pretextul că doresc să schimbe valută, în lei, au determinat-o pe acesta să-i conducă la domiciliu unde, profitând de neatenția acesteia, i-au sustras suma de 5.200 de lei.După stabilirea comiterii unei noi infracțiuni, polițiștii au acționat, blocând în trafic autoturismul cu care bănuiții se deplasau, reușind astfel prinderea și imobilizarea acestora.În urma identificării celor trei, a reieșit faptul că, alături de bărbatul de naționalitate maghiară, au acționat în vederea comiterii infracțiunilor, două persoane, un bărbat și o femeie de naționalitate slovacă.Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și furt calificat, cu cei trei în stare de reținere, urmând a fi prezentați magistraților.Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție” se arată într-un comunicat remis de polițiștii bucureșteni.