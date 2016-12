Prinşi de poliţişti după ce au petrecut de Florii şi s-au urcat la volan

1

adevar

Militianul roman din Calarasi care fura si se imbata la noi si se plimba cu masina sub influenta alcoolului in stare de ebrietate in Romania cand il prinde politia romana?Corbul corbului ochiul nu scoate politisti romani nu si amendeaza colegi care conduc vehiculi sub influenta alcoolului mai ales in Calarasi?