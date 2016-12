Prinşi cu alcoolu-n nas la volan!

Prinși cu alcoolu-n nas la volan!

Și în week-end-ul trecut, s-a lăsat cu șoferi depistați de polițiști conducând autovehicule pe drumurile publice deși se aflau sub influența băuturilor alcoolice sau cu alții care conduceau mașini ce aveau documente în neregulă.Polițiștii Serviciului Rutier îl cercetează în stare de libertate pe Ionuț N., de 40 de ani, care conducea un autoturism, în municipiul Constanța, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice (0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat). De asemenea, Octavian D., de 30 de ani, a fost depistat și scos din trafic după ce a fost prins în timp ce conducea un autoturism, în municipiul Constanța, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice (0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat).Polițiștii Serviciului Rutier îl mai cercetează în stare de libertate pe Daniel D., de 39 de ani, din Cumpăna, care sâmbătă, 3 noiembrie, a fost depistat în trafic pe DN 2A, în timp ce conducea un autoturism având autorizația de circulație provizorie expirată.