Prins de poliţişti după ce a furat struguri

Prins de polițiști după ce a furat struguri

Un bărbat din Medgidia s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volanul unui autoturism, deși nu avea permis de conducere și era sub influența băuturilor alcoolice. În cursul zilei de duminică, Mustafa Sali, de 49 de ani, s-a gândit că ar fi timpul să-și rotunjească veniturile și a decis că trebuie să fure niște struguri de la o societate din Medgidia. Pentru a prinde curaj, bărbatul a băut câteva pahare de alcool, după care s-a urcat la volanul unui autoturism, cu toate că nu avea permis de conducere. El a ajuns la o fermă viticolă din localitate de unde a sustras 160 de kilograme de struguri însă, spre ghinionul lui, pe drum a dat de oamenii legii. Polițiștii i-au făcut semn să oprească mașina pentru un control de rutină, dar șoferul i-a ignorat. Oamenii legii nu s-au lăsat mai prejos și au plecat în urmărirea lui. Când și-a dat seama că nu are cum să scape de polițiști, Mustafa Sali a tras mașina pe dreapta și s-a predat. În momentul în care i-au fost cerute actele la control, el a recunoscut că nu are permis de conducere. Mai mult, oamenii legii au descoperit că bărbatul se urcase la volan deși băuse câteva pahare de alcool. Totodată, în portbagajul mașinii au fost găsiți strugurii furați. Potrivit anchetatorilor, pe numele lui s-a întocmit dosar penal pentru furt calificat, conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.