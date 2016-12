Primul jandarm român premiat de ONU

Un militar care a participat la o misiune internațională în Republica Haiti a fost medaliat. Căpitanul Silviu Fărcaș, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, a primit medalia „În serviciul păcii”.În cadrul misiunii MINUSTAH, jandarmul are funcția de monitor de poliție civilă al ONU. El are atribuții în domeniul instruirii, reformării și monitorizării sistemului național de poliție din Republica Haiti, dar are și misiunea de menținere și asigurare a ordinii publice.Căpitanul Fărcaș este primul jandarm selecționat de ONU pentru a participa la activități din Republica Haiti.