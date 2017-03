Primiţi 10.000 de euro la cumpărarea unei maşini electrice. Care sunt avantajele şi dezavantajele unui autoturism eco

Primiți 10.000 de euro la cumpărarea unei mașini electrice. Care sunt avantajele și dezavantajele unui autoturism eco

România începe încet, încet, să se „echipeze” în ceea ce privește stațiile de reîncărcare a bateriilor electrice, doar în Constanța fiind nu mai puțin de 4 astfel de puncte. Românii sunt îndemnați să opteze pentru o astfel de mașină prin Programul Rabla Plus, în cadrul căruia își vor putea cumpăra 1.000 de mașini electrice, cu ajutorul unor tichete în valoare de 10.000 de euro.Guvernul a alocat 316,6 milioane de lei pentru acest program, beneficiind de prime dublate față de anul trecut. „La Rabla Plus vrem să achiziționăm și punem la dispoziție fonduri pentru 1.000 de mașini electrice, prima pentru acest an fiind dublată la 10.000 de euro pentru fiecare beneficiar”, a declarat Daniel Constantin, ministrul Mediului. Până acum, principalele inconveniente ale românilor când vine vorba de achiziționarea unei mașini electrice au fost legate de prețul mare al autoturismelor, autonomia redusă a bateriilor și lipsa locurilor de alimentare (reîncărcare).Între timp, problema locurilor de încărcare a bateriilor a fost parțial rezolvată, în sensul în care au fost amplasate mai multe astfel de stații în zone precum Kaufland, City Park Mall, Cora sau Renault. De asemenea, autonomia unui astfel de autoturism a crescut în ultimii ani, ajungând până la 260 de kilometri. Vestea mai puțin bună pentru potențialii clienți este că vor fi nevoiți să plătească lunar pentru chiria bateriei, care ajunge să coste aproape cât un autoturism, dacă este cumpărată.„Ca și cheltuieli, clienții trebuie să știe că la achiziționarea unei mașini electrice trebuie să plătească chirie pentru baterie. Spre exemplu, în fiecare lună se plătește o chirie în valoare de 142 de euro. În acest mod, clienții nu vor duce grija bateriei, iar după ce contractul se termină, bateria se schimbă și va rămâne în posesia proprietarului mașinii. Bateria se poate cumpăra și separat, însă pe parcursul timpului își pierde din proprietăți și este destul de scumpă, apropiându-se de valoarea autoturismului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adel Coman, consilier vânzări Renault.Dacă vă gândiți la achiziționarea unui astfel de autoturism trebuie să știți că prețurile pleacă de la 16.700 euro cu TVA, în cazul unui Renault Kangoo, cu autonomie 260 km și 20.082 euro cu TVA pentru Renault Zoe, cu autonomie a bateriei de 200 km. Prețul urcă simțitor dacă ne îndreptăm spre producătorul bavarez, care pune la dispoziția clienților BMW i3, la prețuri ce pleacă de la 40.000 de euro.În ceea ce privește stațiile de încărcare pentru mașinile electrice, în România există în jur de 50 de astfel de stații, jumătate fiind situate în București. Programul Rabla Plus face parte dintr-un plan de acțiune menit să reînnoiască parcul auto național, care devine tot mai îmbătrânit, mai ales în condițiile în care taxa timbrului de mediu a fost scoasă. Un alt obiectiv al programului este dimi-nuarea numărului de vehicule poluante, care reprezintă un real pericol pentru mediul înconjurător, dar și pentru siguranța rutieră.