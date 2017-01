Primii deţinuţi de la Poarta Albă care au profitat de noul Cod Penal: doi violatori de copii au scăpat de puşcărie

5

Apropo

Eu nu am platit caldura pe decembrie,pentru ca m-am incalzit cu scrisoarea lui Mazare.I-am dat foc ca sa-mi tina de cald pana in aprilie 2014.La adresa asta ( http://www.gandul.info/stiri/facturi-la-caldura-mai-mari-si-cu-60-in-decembrie-2013-fata-de-decembrie-2012-in-unele-orase-12004590) gasiti date despre facturile la incalzire din alte orase.In tot cazul,RADET Constanta a promis ca cetatenii "regularizati" in decembrie 2013 vor fi "reregularizati " in ianuarie 2014.Sa ne traiasca regulatorul partidului.

Adăugat de : sf. dracu, 3 februarie 2014

mai votati USL, dobitocilor. si pe drogatul mazare. v-ati platit intretinerea pe decembrie, apropo?