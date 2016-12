Primele reacții după condamnare. Liviu Dragnea pleacă din Guvern

Ştire online publicată Vineri, 15 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu Dragnea a demisionat din Guvern după condamnarea dispusă vineri de instanța supremă în dosarul Referendumului. Dragnea a renunțat la funcția de ministru al Dezvoltării, iar anunțul a fost făcut chiar de acesta într-o conferință de presă la sediul PSD. De asemenea acesta a precizat că luni "va fi pe masa BPN" al PSD mandatul său de președinte executiv al partidului."Așa cum am mai spus în permanență, mă consider nevinovat. Cu toate astea, am luat act de decizia instanței de astăzi și i-am prezentat prim-ministrului demisia din funcția de ministru al Dezvoltării. De asemenea, l-am informat că luni va fi pe masaBiroului Permanent Național mandatul meu de președinte executiv. Recunosc că nu înțeleg care a fost sau care va fi motivarea deciziei de astăzi, este o decizie pe care o respect, e o decizie a instanței. În schimb, rămân valabile întrebările pe care mi le-am pus: cum se mai poate face campanie în România, în condițiile în care prezența la vot poate fi considerată folos necuvenit", a spus Dragnea la sediul central al PSD.Victor Ponta susține o conferință de presă, azi, după ce, anterior, acesta avut o discuție cu Liviu Dragnea la Guvern, în contextul deciziei anunțate de instanța supremă în Dosarul referendumului, scrie cotidianul.ro.Liviu Dragnea a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, fiind acuzat, alături de alte 74 de persoane, de fraudarea referendumului organizat în 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Decizia instanței nu este definitivă.