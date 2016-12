Primele concluzii. Ce au găsit anchetatorii după ce au incendiat controlat clubul Colectiv

18 Decembrie 2015

După realizarea acestuia, directorul INSEMEX, George Găman, a făcut câteva dezvăluiri pentru presă, în ciuda faptului că totul s-a întâmplat în mare taină, departe de ochii jurnaliștilor sau de obiectivele camerelor de filmat, potrivit ziarulring.ro.„În cadrul expertizei, am efectuat un experiment tehnic pe o anumită porțiune relevantă din clubul Colectiv, respectiv zona cu stâlpul pe care au urcat flăcările spre tavan. A fost o simulare la scară 1 la 1, adică la scara reală. Am creat exact condițiile din club și am studiat mecanismele de inițiere și de propagare a incendiului pe porțiunea relevantă”, a declarat Găman pentru evz.ro.Directorul INSEMEX a dezvăluit faptul că totul a luat amploare într-un timp foarte scurt, așa cum s-a întâmplat și în noaptea tragediei. „Focul s-a propagat foarte repede și a produs foarte mult fum și gaze. Am recoltat și probe de gaz din mai multe puncte. Experimentul a fost și înregistrat video. Mai multe nu vă pot spune, cert este că nu am mai întâlnit niciodată în toată activitatea mea un asemenea caz. Simularea am efectuat-o la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Expertiza urmează să o finalizăm în aproximativ o lună de zile și o vom înainta procurorilor”, a explicat el.