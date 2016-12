Primarul şi viceprimarul de la Râmnicu Vâlcea aşteaptă sentinţa magistraţilor constănţeni

Primarul și viceprimarul de la Râmnicu Vâlcea așteaptă sentința magistraților constănțeni

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au audiat, ieri, pe denunțătorul primarului și viceprimarului din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău și Nicolae Dicu, acuzați de luare de mită. Dosarul celor doi a fost strămutat de la instanța din Alba Iulia la cea din Constanța. Denunțătorul celor doi a povestit cum s-a chinuit să obțină un certificat de urbanism pentru un teren pe care intenționa să construiască o clădire, dar primarul i-ar fi pus bețe în roate. „Le-am dat primarului și viceprimarului 5.000 de euro, însă, în cele din urmă, mi-au zis să înmulțesc suma cu zece, adică să le dau 50.000 de euro dacă vreau să primesc un certificat de urbanism favorabil. Primarul Gutău chiar mi-a spus că «suma e prea mică, boierule» și atunci am anunțat Direcția Națională Anticorupție, mai ales că obținusem planul de urbanism zonal, în care scria clar că am voie să construiesc pe terenul cumpărat în centrul orașului. Am primit 20.000 de euro marcați de procurorii anticorupție, pe care i-am dat lui Dicu în toaleta unui restaurant!”, a declarat denunțătorul. Mircia Gutău și Nicolae Dicu sunt acuzați de procurorii DNA că ar fi pretins 50.000 de euro, în perioada aprilie - iulie 2006, de la denunțătorul Eduard Popescu, patronul firmei „Rovimet”, pentru a-i elibera un certificat de urbanism. Nicolae Dicu a fost prins în flagrant de procurorii DNA, pe 6 iulie 2006, când Popescu i-a dat 20.000 de euro, iar Mircia Gutău a fost arestat cinci zile mai târziu. Dicu și Gutău au stat închiși mai bine de patru luni și au fost puși în libertate pe 10 noiembrie 2006 de magistrații Curții de Apel din Alba Iulia. Din toamna lui 2006 și până în prezent, procesul a suferit două strămutări, de la Râmnicu Vâlcea la Alba Iulia, iar apoi de la Alba Iulia la Constanța, precum și mai multe amânări. În 2007, Tribunalul Alba Iulia i-a achitat pe ambii edili. Magistrații Curții de Apel Constanța au rămas în pronunțare.