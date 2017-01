Primarul Radu Mazăre, anchetat penal de DNA

2

Foaie verde,sa-i dau raspunsul

In primul rand,un oras se dezvolta de la centru istoric spre periferie.Asa se procedeaza in toata lumea civilizata.Nu demolezi cladirile istorice ca sa faci retrocedari.Arhitectura nu a fost inventata de Mazare. Arhitecti exista din Antichitate. Arhitectura are niste reguli clare.Arhitectura se afla la granita dintre arta si stiintele exacte.Cand un urbanist a proiectat un cartier,urbanistul a pus mana pe creion,spre deosebire de Mazare care a pus mana pe basca.Lasati arhitectii sa-si faca meseria ! Nu ridici constructii acolo unde te taie capul.Haosul urbanistic si coruptia se vede cu ochiul liber pe strada.Nu am nevoie de alte dovezi. In al doilea rand,cred ca interventiile mele repetate sunt enervante.Gramatica sau literatura nu sunt punctele mele forte.Pentru toate astea imi cer scuze.Nu-mi place sa ma admir in oglida,nu-mi place sa ma aud vorbind,nu-mi face placere sa-mi citesc postarile.Traim cele mai negre vremuri din ultimii 70 de ani.Treziti-va din somnul cel de moarte.Promit ca in ziua in care un intelectual adevarat va avea curajul sa spuna adevarul,in ziua aia veti scapa de mine.Azi vreau sa atrag atentia asupra unor mesaje vizuale ascunse.Un psiholog poate sa ne vorbeasca mai mult dar se teme de politic.Uitati-va la tinuta acestui caporal REGIONAL(atentie la regionalizarea lui Dragnea).Asa s-a prezentat Mazare in fata procurorilor.El poarta o tinuta cu aspect militar,are pe cap o bereta rosie cu steua comunista,simbolul revolutiei bolsevice.A parcat in fata cladirii o masina militara.Unii spun ca Mazare este un primar excentric,altii ca este un primar nonconformist,altii cred ca nu-i intreg la minte.Indiferent de ce cred cetatenii,mesajul ascuns transmis de Mazare este urmatorul: LEGEA SUNT EU ! ;STATUL SUNT EU ! ; EU SUNT CAPITANUL ! Constient ca are in spate un guvern marioneta,un guvern adus la putere de voturile obtinute de el,Mazare a ales sa intimideze procurorii.Mai grav este ca Mazare are in spatele lui de un partid care se declara democratic. Nazismul si comunismul au fost doua ideologii extremiste.Simbolurile naziste au fost interzise.Nu inteleg de ce simbolurile bolsevice nu sunt interzise.Un alt exemplu este amestecul Bisericii in politica.Pentru ca slujitorii Bisericii nu pot face declaratii politice evidente,au ales sa ne transmita in schimb mesaje vizuale ascunse.IPS Teodosie participa la diverse evenimente politice,apare in poze alaturi de Mazare,apare la televiziunea nationala alaturi de Mazare.IPS Teodosie face campanie electorala si ne trensmite in subconstientul nostru un mesaj ascuns:VOTATI PSD.Ma indoiesc ca IPS Teodosie nu a aflat ca la Constanta exista si alti lideri de partid,lideri care ar trebui tratati egal de Biserica.Nu si nu.IPS Teodosie are nevoie de Mazare si Mazare are nevoie de Biserica.In felul asta,Biserica este politizata.Biserica isi face rau singura pentru ca face o deosebire intre crestinul "basist" si crestinul PSD-ist.Interesant este ca IPS Teodosie ridica o manastire la Poarta Alba,manastire inchinata preotilor martirizati de comunisti la Canalul Dunare-Marea Neagra.Respect pentru martiri ! In schimb pe IPS Teodosie nu-l deranjeaza de loc steaua bolsevica purtata de Mazare la uniforma militara.Aceasta stea rosie a fost purtata de militienii care-i pazeau pe detinutii ucisi la Canal.Probabil ca IPS Teodosie spune ca este o copilarie,o tumba nevinovata facuta de dragutul de Mazare.Biserica trebuie sa aleaga intre Dumnezeu si PSD.