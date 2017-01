Primarul Radu Mazăre a pierdut procesul cu ziarista Feri Predescu

Primarul Constanței, Ștefan Radu Mazăre, a pierdut procesul intentat jurnalistei Feri Predescu. Magistrații de la Judecătoria Constanța au respins, de curând, ca neîntemeiată, acțiunea formulată de edilul constănțean. Din câte se pare, primarul a uitat ce înseamnă să fi ziarist și să ai o opinie proprie. El nu stă pe gânduri atunci când e să cheme în instanță persoane care emit judecăți diferite de ale lui sau care nu-l preaslăvesc. De altfel, este cunoscut faptul că primarul preferă o anumită parte a presei, care-l susține necondiționat, și „uită“ de cealaltă parte a mass-mediei care-și permite să-l critice. Astăzi, cel care îndrăznește să nu-i împărtășească ideile este marginalizat și se încearcă intimidarea lui prin intermediul unor acțiuni în instanță nejustificate. Ba mai mult, faptul că în dosarul interlopilor Vasea reprezentanții societății Flora și-au retras pretențiile formulate în proces, chiar dacă Mazăre și Constantinescu, la acea vreme, cereau Poliției să facă dreptate, ridică multe semne de întrebare. Prin acțiunea intentată, primarul Radu Mazăre a solicitat magistraților să o oblige pe ziarista Feri Predescu să-și prezinte scuze față de el printr-o scrisoare publică, în termen de 15 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, sub sancțiunea unor daune cominatorii de 100 lei/zi de întârziere. Mai mult, primarul cerea ca hotărârea să fie publicată într-un ziar local și unul central și să fie despăgubit moral cu nici mai mult, nici mai puțin de 200.000 lei. „În noaptea de 12 spre 13 august 2006, o bandă de 50 - 80 de infractori înarmați cu bâte, topoare, săbii a devastat mai multe locații din stațiunea Mamaia, printre care și hotelul Flora, al cărui acționar sunt. Motivele acestei acțiuni nu îmi sunt cunoscute, dar, în calitate de primar al Constanței și de acționar al hotelului Flora, am solicitat, împreună cu dl. Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța, chiar în acea noapte, la puțin timp după eveniment, organelor de poliție să intervină prompt și să îi rețină pe făptuitori. Reacția poliției a fost lamentabilă, nefiind prins niciunul dintre agresori. În urma acestui eveniment regretabil am acceptat să particip la o emisiune realizată de Andrei Gheorghe la postul Realitatea TV. În cadrul acestei emisiuni, la un moment dat, a intervenit în direct jurnalista Feri Predescu. Aceasta, prin afirmațiile sale, a acreditat ideea că municipiul Constanța ar fi împărțit în două, între «oamenii lui Mazăre și oamenii care sunt împotriva lui Mazăre», că subsemnatul aș fi cunoscut, ba chiar aș fi fost la un moment dat prieten cu anumiți interlopi, cărora s-a și datorat scandalul la care am făcut referire anterior, numiți de pârâtă clanul Vasea sau frații Vasea. De asemenea, pârâta, dând dovadă de o imaginație diabolică, și de o malițiozitate fără margini, a prezentat chiar și motivul pentru care subsemnatul m-aș fi certat cu reprezentanții acestui clan mafiot și anume că aceștia ar fi fost excluși dintr-o anumită afacere, motiv pentru care «Mazăre acum se dușmănește cu frații Vasea»” precizează Mazăre în motivarea cererii, prin avocatul Ioana Focșa. De asemenea, se mai afirmă, printre altele, că mesajul transmis de Feri Predescu ar fi fost că primarul Radu Mazăre are legături cu mafia locală, iar oamenii săi se răfuiesc cu cei ai bandelor rivale în vreme ce poliția, timorată, nu are curajul să intervină de frica represaliilor lui Mazăre. Se mai susține că, prin afirmațiile făcute în cadrul emisiunii televizate, i s-a adus atingere gravă dreptului la demnitate, onoare și reputație. Fostul ziarist Mazăre a uitat ce înseamnă să-ți exprimi opinia În întâmpinarea depusă la dosar, prin avocatul Ion Popescu, Feri Predescu susține că prin intervenția sa în cadrul emisiunii nu a făcut decât să-și exprime o opinie într-o manieră etică și onestă. „Opiniile sunt în mod inevitabil subiective și ele nu trebuie supuse criteriului adevărului, presupunând că eu m-am înșelat când am vorbit de faptul că orașul este împărțit între adepții lui Mazăre și adversarii acestuia. Dacă acceptăm că primarul nu a fost ales în unanimitate de electoratul con-stănțean - și o spune el însuși în cuprinsul cererii, alegând că a fost ales de majoritatea - atunci, logic, el are nu numai susținători, ci și adversari. Pentru că el este și om de afaceri, este evident că are și adversari pe acest tărâm. În media constănțeană s-a vorbit nu o dată de conflictele lui Mazăre cu frații Vasea. Afirmația a fost confirmată chiar de reclamant în diverse împrejurări. Cum nu am afirmat că frații Vasea aparțin lumii interlope - afirmația aparține reclamantului - asocierea făcută de mine nu are caracter insultător sau calomnios. Existența unor relații de dușmănie sau de apropiere între reclamant și frații Vasea nu poate leza onoarea și reputația primarului, chiar dacă susținerea nu ar fi adevărată. Cum spuneam, opiniile nu trebuie probate. Este chiar bizar că d-l Mazăre - ziarist el însuși, pretinde probe. Socotește el că relația cu frații Vasea l-ar compromite? Se pare că da, din modul în care și-a redactat cererea. Oricum el nu a explicat în nici un fel mobilul descinderii «huliganilor» la propriul hotel. De ce nu au ales huliganii un alt hotel din cele câteva zeci existente în Mamaia și l-au ales pe al lui? Este evident că a fost vorba de o răfuială de care reclamantul sau asociatul său nu sunt total străini“, se mai precizează în întâmpinarea depusă la instanță. Pe de altă parte, se mai susține, prin avocatul Ion Popescu, că nu se înțelege în ce calitate a fost prezent Mazăre în emisiunea lui Andrei Gheorghe. „De autoritate publică sau de persoană fizică - comerciant - afectat de degradarea bunurilor sale? În cuprinsul cererii se vorbește atât de lezarea imaginii politice dar, în egală măsură, de afectarea imaginii proprii, de simplu cetățean. Calitatea domniei sale în această emisiune este esențială. Dacă s-a prezentat ca primar, atunci afirmațiile mele nu l-ar fi putut leza decât dacă el însuși nu ar fi acționat pentru asigurarea ordinii publice. Și nu este cazul. Dacă s-a prezentat ca persoană păgubită, încă nu văd cum afirmațiile mele i-au lezat dreptul la o imagine imaculată. Mi-e teamă însă că reclamantul nu face această distincție, socotind că acțiunile sale, în calitate de persoană publică, și care afectează viața comunității - constituind informație publică -, nu pot fi observate și comentate, decât pe bază de probe. Or, jurnalismul nu se constituie într-o instanță de judecată și nu se substituie acesteia, astfel încât, ceea ce se cere este ca afirmația să fie făcută cu bună credință, cu onestitate și nu pe baza probelor, cum ni se pretinde. Moderatorul emisiunii la care a participat reclamantul a conchis astfel: «În același timp însă, nu-mele primarului Mazăre și al asociaților săi apare încă o dată într-o relație directă cu o afacere bizară». 