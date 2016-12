Primarul Nicolae Matei, un an şi şase luni de închisoare cu executare

Primarul Nicolae Matei, un an și șase luni de închisoare cu executare

Ştire online publicată Vineri, 19 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea de Apel Constanța a dispus condamnarea definitivă a lui Nicolae Matei, primarul orașului Năvodari, la un an și șase luni de închisoare cu executare. Decizia Curții de Apel este definitivă.Iată decizia instanței:Solutia pe scurt: DP 201/P – Dosar nr.14600/118/2012 19.02.2016 Decis În baza art.421 alin.1 pct.2 lit. a cod procedură penală, Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, de apelantul inculpat Matei Nicolae și de apelantul inculpat Vâlcu Nicolae împotriva sentinței penale nr.262/08.04.2014 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosar nr. 14600/118/2012, În baza art.423 alin.2 cod procedură penală, Desființează în parte sentința penală nr.262/08.04.2014 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosar nr. 14600/118/2012 și rejudecând dispune: Reține în favoarea inculpatului Matei Nicolae dispozițiile art.19 din Legea nr.682/2002.Reduce cuantumul pedepsei aplicată inculpatului Matei Nicolae pentru comiterea infracțiunii prev. de art.255 alin.1 cod penal anterior rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.5 cod penal, urmare a incidenței dispozițiilor art.19 din Legea nr.682/2002 de la 3 ani și 6 luni închisoare la 1 an și 6 luni închisoare.În baza art.65 alin.2 cod penal anterior, inculpatului Matei Nicolae nu i se aplică pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. În baza art.71 alin.2 cod penal anterior în ref. la art.12 din Legea nr.187/2012, Aplică inculpatului Matei Nicolae pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II – a și b cod penal anterior, pe durata executării pedepsei principale.Pedeapsa se execută în regim de deținere. În baza art.386 cod procedură penală, Dispune schimbarea încadrării juridice privind pe inculpatul Vâlcu Nicolae din infracțiunile prev. de art.273 alin.1 cod penal și art.326 cod penal în infracțiunile prev. de art.260 alin.1 cod penal anterior și art.292 cod penal anterior.În baza art.260 alin.1 cod penal anterior cu aplic. art.5 cod penal, Condamnă pe inculpatul Vâlcu Nicolae la pedeapsa de 1 an închisoare.În baza art.292 cod penal anterior cu aplic. art.5 cod penal, Condamnă pe inculpatul Vâlcu Nicolae la pedeapsa de 4 luni închisoare. În baza art.33 lit.a – art.34 lit.b cod penal anterior, Dispune contopirea pedepselor de 1 an închisoare și 4 luni închisoare și aplică inculpatului Vâlcu Nicolae pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.În baza art.71 alin.2 cod penal anterior în ref. la art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului Vâlcu Nicolae pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II – a și b cod penal anterior. În baza art.16 alin.1 din Legea nr.187/2012 în ref. la art.86 ind.1 cod penal anterior, Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare. În baza art.86 ind.2 cod penal anterior, Stabilește termen de încercare de 3 ani, termen compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de 2 ani.În baza art.86 ind.3 alin.1 cod penal anterior, Pe durata termenului de supraveghere inculpatul Vâlcu Nicolae se va supune următoarelor măsuri de supraveghere. a)să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Constanța, desemnat organ cu supravegherea, b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea, c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă, d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.În baza art.86 ind.3 alin.2 cod penal anterior, Datele prev. în alin.1 lit.b, c și d se comunică Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța, desemnat organ cu supravegherea.În baza art.86 ind.4 cod penal anterior, Atrage atenția inculpatului Vâlcu Nicolae asupra dispozițiilor art.83 cod penal referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art.71 alin.5 cod penal anterior, Constată suspendată executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. Menține celelalte dispoziții ale sentinței primei instanțe dacă nu sunt contrare prezentei decizii.În baza art.272 alin.1 cod procedură penală, Onorariile parțiale avocați oficiu în sumă de câte 120 lei se vor avansa din fondul MJ în favoarea avocați Cuturicu Florentina Cătălina și Dan Iulia Florica.În baza art.275 alin.3 cod procedură penală, Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă, Pronunțată în ședință publică, azi 19.02.2016.ECM