Primarul Nicolae Matei contestă controlul judiciar

sunt multi care au luat mita

doar atat? ar trebui sa-i cautati si pe domnii apostol ion consilier care a luat teren pe legea 15 si are varsta de 60 ani ulterior la vandut copii lui care doar unu locuieste in navodari au luat teren pe legea 15 sotia lui a luat teren pe legea 15,pe domnul coman ilie care a luat teren pe legea 15 si sotia lui 2 terenuri pe familie,pe domnul radu pandici consilier si copii lor care la fel au luat terenuri pe legea 15 nu numai ei ci si rude care nu-si aveau domiciliul in navodari,ar trebui verificate si loturile de teren luate pe numele tiganilor cu ajutorul celor doi oameni apostol ion si radu pandici care fac case fara autorizatie si fara nici un act la mana apoi vand casele iar propietarii afla ca acea casa a fost cumparata dar terenul apartine primariei si primaria il doreste inapoi,initial au cumparat doar constructia nu si terenul,va zic eu ca tranzactiile se fac la peco din navodari cu domnul chelaru,radu pandici,apostol ion,draghici florian,baciu florin,si altii.Ar trebui verificate toate dosarele in care s-au dat terenuri pe legea 15 toti cei ce au luat terenuri sunt rude ale consilierilor ce depasesc varsta legala de 35 ani inclusiv consilierii,iar tinerii care sunt sau au avut varsta legala ca de unii au depasit 35ani sau poate anul acesta fac dosarele sunt aruncate de la inceput,de spagi nu mai vorbesc ca se plimba cu masinile primariei zilnic si daca nu au bani gasesc ei motive sa te ameninte cu amenda sau sa dai o mica mita,.