De-a râsu’-plânsu’…

Primarul Mazăre s-a dat singur în judecată, numai să scape de răspundere în cazul Fin.Co.Ge.Ro!

Bătălia în instanță dintre Primăria Constanța, prin edilul Radu Ștefan Mazăre, și firma italiană Fin.Co.Ge.Ro., acuzată că vrea să falimenteze bugetul local al Constanței, este departe de a se termina. Aceasta naște chiar situații amuzante, dacă e să ne referim, de exemplu, la faptul că Radu Ștefan Mazăre a ajuns, recent, să se dea singur în judecată!Ne referim la dosarul nr. 10956/118/2012, înregistrat la Tribunalul Constanța la data de 25 septembrie, prin care Mazăre Radu Ștefan, în calitate de reclamant, cheamă în judecată pe Fin.Co.Ge.Ro SPA Italia și pe primarul municipiului Constanța (n.r. - Mazăre Radu Ștefan). Obiectul dosarului îl constituie „anulare act”, iar primul termen de judecată a avut loc la data de 1 noiembrie. Magistrații au amânat, joi, judecarea cererii depuse de primar pentru data de 29 noiembrie, pentru a se comunica, între timp, înscrisurile depuse la dosar celor două părți chemate în proces.Dar de ce a ajuns Radu Ștefan Mazăre să se dea singur în judecată? Pentru simplul motiv că, în urmă cu aproximativ patru ani, a semnat eliberarea autorizațiilor pentru vilele ridicate de Fin.Co.Ge.Ro, iar acum susține că „nu avea capacitatea civilă” să semneze astfel de documente. Astfel că persoana fizică Mazăre Radu Ștefan nu vrea să-și asume răspunderea pentru ceea ce a semnat primarul Mazăre Radu Ștefan și să fie pus să plătească pentru acesta! Dacă este normal sau nu ceea ce solicită primarul Constanței, o să decidă judecătorii constănțeni, atât de aspru criticați și atât de huliți de edil pentru deciziile „păguboase” pentru oraș pe care le-au dat în cazul procesului Primăriei cu Fin.Co.Ge.Ro.Constănțenii, buni de plată, din cauza greșelilor lui MazăreAmintim că Primăria condusă de Radu Mazăre are de virat societății Fin.Co.Ge.Ro, în baza unei sentințe judecătorești, suma de 13 milioane de euro, care reprezintă doar o primă tranșă dintr-o sumă totală de peste 40 de milioane de euro pe care administrația publică este obligată de instanțe să o plătească. Motivul este acela că Primăria a refuzat să ducă la îndeplinire obligațiile stipulate într-un contract încheiat, în urmă cu 12 ani, când instituția era reprezentată de fostul edil Gheorghe Mihăieși, și Fin.Co.Ge.Ro, vizând ridicarea unui cartier rezidențial în zona Faleză Nord, din Constanța.Procesele care s-au întins ani buni pe rolul instanțelor au condus și la adunarea unor penalități pe măsură la care Primăria Constanța, administrată de Mazăre, nu a catadicsit să se gândească în momentul judecății, mizând, se pare, pe faptul că instanța o va exonera de răspunderea ce-i revenea prin contractul „păgubos” încheiat de Mihăieși. Numai că planul municipalității, de a ignora niște clauze contractuale, nu face decât să ia, în prezent, milioane de euro de la gura constănțenilor. Pentru că aceste sume nu vor fi plătite nici de Mihăieși, nici de Mazăre, ci de fiecare constănțean care contribuie, an de an, din puținul pe care-l are, la bugetul local.Miza și conotațiile poveștii dintre Primăria Constanța și Fin.Co.Ge.Ro sunt destul de încâlcite. Tocmai de aceea, în ediția de mâine a ziarului „Cuget Liber”, vă vom aduce la cunoștință noi aspecte legate de acest caz și criticile aduse de Parchetul General soluției de neîncepere a urmăririi penale date de procurorii constănțeni în dosarul în care fostul primar al Constanței, Gheorghe Mihăieși, a fost acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual.