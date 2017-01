Primăria nu v-a soluţionat petiţia? Avocatul Poporului Constanţa vă stă la dispoziţie

1

fara nici un venit

BUNA ZIUA MA NUMESC IRIMESCU ANISOARA CASATORITA SI DOMICILIATA IN ORASUL CERNAVODA DETIN UN APARTAMENT PROPIETATE PERSONALA CU TREI CAMERE SI SPUN ASTA CACI REGRET SI MIE RUSINE DE CEIA CE AM SA VA SPUN DAR NU AM INCOTRO VA POT SPUNE CACI NU AM POSIBILIATE DE AMI PLATI UTILITATILE PUBLICE CONFORM LEGI IN CARE ,A CONFRUT IN FIE CARE SAPTAMINA CU DOSARE AM OBLIGATIA DE AMI PLATI ACESTE DATORI FATA DE STAT DAR CUM VA SPUNEMAM NU AM POSIBILITATE DE AMI TINE ANGANJAMENTUL CONFORM PROCEDURI DE MEDIERE VA MAI POT SPUNE CU REGRETE CACI MIAM DEPUS CERE DE ANGAJARE TOT ORASUL CUM AR FI SPITAL ANUL 2012 AM PARTICIPAT LA EX DAR AM FOST RESPINSA LA LICEUL AGRO INDUSTRIAL LA PRIMARIA ORASULUI CERNAVODA AVIND IN VEDRE CACI AM MAI LUCAR PE O PERIODA DE 2 ANI LA CRESEA NR 2 TRUST DAR DIN PACAT NU SE IA IN CAKCUL VENITUL MEU DE EX ANUL 2013 AM FOST ANGAJATA DE PRIMARIA CERNAVODA LA UN CAMIN DE BATRINI DESI NU AM PUTUT REZISTA DATORITA PROBLEMELOR DE SANATATE JUSTIFICATE AM FOST NEVOITA SAMI DAU DEMISIA NU AM VRUT SA SUPAR PE NIMENI ERAM CONSTIENTA DE VNEITUL MEU ERAM SI SINT RESONSABILA DE COPIL IN CARE IL AM DE 15 ANISORI SI NIMANUI NU CRED CA NU IAR CONVENI SA ISI DEA DEMISIA DAR IN SFISRTIT CU REGRTE NICI AZI NU AM REUST SA MI GASEC DE MUNCA NICI EU NICI SOTUL NU AM VENIT AM MERS IN REPTATE RINDURI LA DOMNUL PRIMAR DAR IN ZADAR SANSELE SUNT ZERO , AM MERS LA ASISTENTA SOCIALA SI AM RUGAT SA MI SE FACA UN DOSAR DE AJUTOR SOCIAL , ACOLO MI SA SPUS CONFORM LEGI NU MA INCADREZ DEOARCE AM AM BUNURI IN CASA , VA INTREB PE DOMNEAVSTRA SI VA MULTUMESC IN ACELASI TIMP CUM SA PROCEDEZ ESTE ADEVART AM O CASUTA CURTA MODESTA SI SINT RESPONSABILA IN ACEASI TIMP CA MAMA CE SA FAC SA MI POT GASI UN LOC DE MUNCA AM AJUNS LA LIMITA UNDE MERG SUNT RESPINA DE CE OARE ?DE CE NIMANI NU IA MASURI ASUPRA FAMILIEI MELE ? VA ROG FRUMOS MI SA FACUT RUSIE SA ,MA MAI DUC LA RESURSE UMANE PRIMARIA CERNAVODA POATE MA POATE AJUTA DOMIA DUMNEAVSTRA DE A OPTINE UN LOC DE MUNCA SAMI POT INDEPLINI SARCINILE DE MAMA ASA CUM SE CUVINE EU MA RETRAG SI SPER SAMI INTINDETI O MINA DE AJUTOR CU RESPECT IRIMESCU ANISOARA .