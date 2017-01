Primăria i-a băgat lui Oancea în buzunar 5,3 miliarde de lei vechi pentru întreţinerea fântânilor

E criză la Constanța

Primăria i-a băgat lui Oancea în buzunar 5,3 miliarde de lei vechi pentru întreținerea fântânilor

Pentru că 2009 a fost an de criză, primarul Constanței s-a purtat ca atare și a băgat în buzunarele prietenilor, rudelor și partenerilor de afaceri zeci de milioane de lei noi, bani proveniți, desigur, din vistieria orașului, din taxele și impozitele contribuabililor. Acum, îl vedem pe edil cum jelește pe la colțuri, cu pălăria de Charlie Chaplin pe creștet, că s-a ales praful de buget și va rămâne pulberea din oraș, grav afectat fiind de criza economică. În aceste condiții vitrege, îi amintim primarului că anul trecut, când recesiunea economică și-a atins apogeul, gașca pesedistă și clientelară care conduce Constanța și-a bătut joc de banii publici, umflând conturile acoliților. La aproape un an de la atribuirea unui contract de lucrări publice, municipalitatea s-a sinchisit să informeze opinia publică cine este firma câștigătoare, care a păpat banii orașului. Contractul a fost semnat pe 3 aprilie 2009, însă anunțul de atribuire a fost făcut, pe site-ul de licitații publice, abia zilele trecute. De ce o întârziere atât de mare? Pentru că suma este însemnată și este plătită din banii constănțenilor pentru niște lucrări care sfidează bunul simț și decența. Fântânile consumă apă și bani În an de criză, Confort Urban, societate aflată în subordinea Primăriei Constanța, a cheltuit 535.231 lei (peste 5 miliarde de lei vechi) pentru întreținerea fântânilor din Constanța pe timp de vară. Câștigătoarea nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind vorba de una dintre firmele de casă ale administrației Mazăre. Suma a intrat în conturile SC Mobitom SA, firma administrată de bunul prieten și partener de afaceri al primarului Constanței, Gheorghe Oancea, cel care mai deține magazinul Brick, On Plonje și este acționar la Aqua Magic. Mințile întunecate ale contribuabililor vor galopa imediat nebune pentru a face conexiuni între existența edilului Mazăre și „nea Gigi Oancea”, cum îi spun apropiații. Cert este că între cei doi există o încrengătură de interese și afaceri, hrănite din fonduri publice. Revenind la fântânile noastre, aflăm că SC Mobitom a încasat peste 5 miliarde de lei vechi pentru servicii de întreținere și supraveghere a fântânilor arteziene și bazinelor ornamentale pentru sezonul estival 2009 în municipiul Constanta și stațiunea Mamaia. De banii ăștia, Oancea a dat drumul la țâșnitori, doar dimineața și seara, a curățat bazinele de pungile de chipsuri și mucuri de țigară, a mai reparat pe ici pe acolo câte un ștuț sau un robinet. Altceva nu știm ce ar fi putut face, din moment ce fântânile astea au mers din an în Paște. Estimarea inițială a valorii contractului a fost de 535.500 lei, însă, inimă largă, Oacea a mai lăsat de la el și a încasat doar 535.231 lei, cu vreo 250 de lei mai puțin. Îi mulțumim astfel pentru economia făcută la bugetul local. O licitație asemănătoare s-a organizat, anul trecut, și în municipiul Cluj-Napoca, însă suma acordată pentru întreținerea și administrarea fântânilor a fost de vreo cinci ori mai mică, în jur de 120.000 de lei. Să nu credeți însă că acesta a fost singurul festin al SC Mobitom din banii publici. Nuuu, nici pe departe. Mai degrabă a fost o gustărică, în comparație cu ce ciolane s-au îndestulat firma respectivă și omul de afaceri Oancea. Să luăm numai exemplul anului de pomină 2009, când întreg mapamondul s-a ținut cu mâinile de cap din cauza secetei financiare. SC Mobitom omniprezentă în analele primăriei Anul trecut, Mobitom a câștigat de pe urma municipalității încă trei contracte, suma ridicându-se la 500.000 lei, cu tot cu TVA. Astfel, firma lui Oancea a semnat cu primăria un contract pentru furnizarea și montarea a 150 de bănci de odihnă în Constanța (81.250 lei fără TVA), un contract pentru repararea și montarea băncilor de odihnă din oraș și din Mamaia (210.012 lei, fără TVA), un contract pentru repararea, montarea și întreținerea scenelor și a ringului de dans din Mamaia (52.845 lei, fără TVA). De asemenea, trebuie precizat că Mobitom a fost cea care s-a ocupat de administrarea fântânilor și în 2008, primind atunci de la municipalitate 430.000 lei, fără TVA. Omul de afaceri a mai primit însă de la Primăria Constanța multe alte contracte, prin diferite firme. Spre exemplu, Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România, finanțată și condusă de același Gheorghe Oancea, a obținut de la Mazăre serviciul de salvamar și al posturilor de prim ajutor pe plajele din Constanța și Mamaia, în sezonul estival 2009 pentru suma de 989.500 lei, fără TVA, deși valoarea inițială a contractului a fost de 798.000 lei. Tot Oancea a obținut, la sfârșitul anului, de la Confort Urban alte două contracte, prin firma Mira Impex SRL, pentru repararea, montarea și demontarea instalației electrice de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2009 – 2010. Cele două acorduri se ridică la peste 11 miliarde de lei vechi.