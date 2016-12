Primăria din Albeşti, la un pas de a fi executată silit

Primăria din Albești, la un pas de a fi executată silit

Primăria comunei Albești este în pericol să rămână fără sediu și toate bunurile aflate în proprietate după ce mai mulți agenți economici au acționat în instanță autoritatea locală și au câștigat. Firmele au apelat la justiție pentru a-și putea recupera banii de la primărie, datorați în urma executării unor lucrări de infrastructură. Primarul localității, Gheorghe Moldovan, recunoaște că administrația locală are datorii de peste 1,3 milioane de lei la mai mulți agenți economici, menționând însă că aceste restanțe au fost moștenire de la fostul primar. Acum, în plină criză economică, a picat măgăreața pe el și trebuie să le plătească. În caz contrar, firmele pot apela oricând la executarea silită. „Sunt datorii pe care le-am preluat de la fosta administrație, iar acum eu trebuie să le plătesc. Numai că nu am bani. Agenții economici ne-au dat în judecată și au câștigat. Ne-a venit sentință că trebuie să le plătim, dar cu ce? Ne pot da afară oricând din primărie, pot pune sechestru pe toate bunurile. Dacă ne-ar da afară nu ar fi mare supărare. Nu e nicio bucurie să fii primar în vremurile astea”, ne-a declarat primarul Gheorghe Moldovan. Datoriile istorice ale actualului consiliu local se ridică undeva la un milion de lei, la care se mai adaugă alte 300.000 lei, restanțe mai vechi la plată ale Guvernului. Societatea comercială care a făcut extinderea rețelei de apă în comună are de primit 600.000 de lei, o altă firmă care a construit sediul primăriei are de încasat 300.000 lei, iar un alt agent economic are restanțe de 100.000 lei. Toate trei firmele au acționat în instanță primăria și au câștigat, consiliul local fiind obligat să le plătească banii. Însă, cum visteria comunei este aproape goală, nimeni nu s-ar mira dacă agenții economici ar trece la executarea silită a debitorului. „Eu am încercat să le mai plătesc câte puțin, din ce am, însă sumele sunt nesemnificative. Îmi pare rău de această situație, de faptul că nu putem face nimic în comună. Practic, primăria funcționează la limita de avarie, doar cât să plătim salariile angajaților și să ținem școlile deschise. În rest, așteptăm vremuri mai bune”, a mai adăugat primarul localității.