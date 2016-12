„Primăria Constanţa mă minte pe faţă!“

Necazul unui om de afaceri din Constanța

„Primăria Constanța mă minte pe față!“

Ridicarea unei construcții pe strada Mircea cel Bătrân a băgat zâzania între doi vecini cu putere financiară din Constanța. Pe de o parte este vorba de Paul Paraschivescu, patronul SC „Micro Net” SRL, iar pe de altă parte, de Ciprian Popescu proprietarul clădiriide la nr. 121, unde, în prezent, se află cafeneaua Cafe del Mar. „Sunt două categorii de probleme”, și-a început povestea Paul Paraschivescu, „în primul rând este cea legată de zgomot, iar în al doilea rând că imobilul vecin a fost ridicat fără autorizație de construire, iar clădirea mea a fost afectată de lucrările făcute”, spune acesta.„Activitatea comercială din această clădire are loc fără autorizație de funcționare conform legii în vigoare. Ei trebuiau să aibă acordul vecinilor limitrofi pentru a funcționa ca unitate de alimentație publică.Nu au acordul acesta și nici nu l-au cerut vreodată și situația trenează din 2009. Mai mult decât atât, Primăria îmi dă tot felul de răspunsuri evazive”, își spune nemulțumirea Paraschivescu.Se uită pe acte și completează: „s-a luat măsura de sistare a activității, spun ei (n.r. - angajații Primăriei Constanța), în 2000. Dar nu au întreprins nimic. Au luat-o doar pe hârtie, nu au venit să o și sisteze”.Clădirea o ia la vale…Mai mult decât atât, el spune că autorizația de construcție obținută în 2004 este ilegală. „Aici era casă de locuit, ei au transformat-o în firmă, spațiu comercial. Pentru această trans-formare, conform legii în vigoare, trebuia acordul vecinilor. Inspectora-tul de stat în construcții a emis o hârtie în care, în mod explicit, se spune că, dacă nu se va da acordul vecinilor, nu se va emite autorizație, ceea ce înseamnă că Primăria a eliberat autorizația fără acordul vecinilor. Ei au obținut autorizație de renovare doar, dar efectiv au dărâmat toată clădirea și au făcut o alta, lipită de clădirea mea. A afectat structura de rezistență a clădirii mele, pentru că s-a săpat la baza ei și toți pereții mei o iau la vale. Și în sediul societății și în locuință (n.r. - la parter este sediul firmei, la etaj locuiește) sunt crăpături la ziduri”, afirmă Paraschivescu.„Angajații Primăriei s-au purtat anormal. Eu le-am cerut actele în baza cărora s-a eliberat autorizația de construcție și tot ce a stat la baza eliberării acesteia. Primăria, prin toate răspunsurile ei, mă minte pe față! Îmi spune că astfel de informații nu sunt de interes public, în condițiile în care legea spune clar că autorizațiile de construcție sunt de interes public. Chiar dacă nu m-ar fi afectat în mod direct această situație, tot de interes public erau”, afirmă revoltat Paraschivescu.În prezent, pe rolul Tribunalului Constanța există un proces cu proprietarul clădirii, Ciprian Popescu, pe care Paraschivescu îl acuză că a construit ilegal. „Am cerut anularea autorizației de construire, pe motiv că a fost eliberată ilegal, proces care este pe rol de câțiva ani de zile. Ei au venit cu tot felul de excepții… Este și Primăria parte”, ne spune patronul de la „Micro Net”.„Amenda e mai ieftină!”Anii trecuți, când în clădirea lui Popescu funcționa clubul Vanses, Paraschivescu și familia sa nu puteau să doarmă în propria casă din cauza zgomotului creat. „Am făcut sesizări foarte multe, peste tot, la Primărie - o grămadă, care trebuia, în primul rând, să oprească activitatea, potrivit legii în vigoare. Prima plângere în 2009, alta în 2010, s-a constatat că barul Vanses funcționează fără a deține autorizație necesară conform prevederilor legale. Societatea a fost sancționată contravențional. Am chemat și 112, au venit de foarte multe ori. Cei de la Poliție au constatat și ce credeți că li se spunea? Că proprietarul preferă să plătească amenda decât să dea muzica mai încet, pentru că este mai ieftin”, povestește Paraschi-vescu calvarul ultimilor ani. Aceleași probleme el susține că le are și în prezent, deși chiriașul este altul.Primăria a recunoscut că a greșit„Primăria nu a făcut decât să-mi dea răspunsuri halucinante, când e clar că am dreptate. Mă minte în față! În final, am primit, cu greu, de la Primărie, un răspuns în care recunoaște că a eliberat autorizație ilegală de construcție, dar, cu toate acestea, tot nu s-a întâmplat nimic! Activitatea nu le-au oprit-o”, spune cătrănit Paraschivescu, care, din cauza ridicării clădirii alăturate, ar trebui practic să-și dărâme casa și să ridice alta. „Trebuie dărâmat absolut totul, făcute subzidiri la clădire, de jur împrejur, după care pereții dărâmați până la cărămidă și pusă sârmă, instalații, geamuri, totul trebuie scos și pus din nou. Iar asta pentru că omul nu a respectat nimic. În primul rând nu a avut autorizație pentru așa ceva, să demoleze și să refacă tot, și în al doilea rând, să îmi facă subzidirea, pe care trebuia să o realizeze atunci, și nu mai avea nicio problemă cu mine. El își făcea clădirea ilegal, treaba lui, dar nu îmi strica mie clădirea”, mai afirmă Paraschivescu. El susține că prejudiciul creat se ridică la aproximativ 50.000 de euro. „L-am supărat, știu, și îmi pare rău“De partea cealaltă, Ciprian Popescu s-a arătat împăciuitor în toată această poveste. El ne-a povestit că imobilul respectiv este de patrimoniu și a necesitat o sumedenie de autorizații. Precizează însă că nu el s-a ocupat direct de obținerea lor, ci o societate de profil. Dar nu crede că ar fi ceva ilegal…„Necazurile au început, de fapt, când am închiriat clubului Vanses, pentru că făceau mult zgomot și știu că l-a deranjat foarte tare. Anul trecut abia am reușit să desfac contractul cu administratorii firmei respective, cu care am avut o asociere păguboasă. Eu sunt dispus să îl ajut, să fac orice fel de renovare, însă îl rog să facă o expertiză, pentru că nu vreau să am probleme cu dânsul o viață întreagă. Mie îmi pare rău de daunele zgomotoase create în perioada respectivă, eu pot să-mi iau un angajament în scris la notar în care să spun că nu va mai avea astfel de probleme. Acolo nu se va mai face club cât voi fi eu! L-am supărat, știu, și îmi pare rău. Tocmai de aceea vreau să suport renovările dacă se demonstrează că din cauza mea sunt stricăciunile. Știu că l-am necăjit și, tocmai de aceea, sunt gata să suport mai mult decât este cazul în situația de față”, ne-a spus Ciprian Popescu.Această atitudine deschisă ar fi trebuit să rezolve de mult situația de față, dar, după atâția ani, acest lucru, din câte se vede, tot nu s-a întâmplat. Rămâne de văzut dacă, în continuare, situația va trena, sau cei doi vecini vor face, pentru totdeauna, pace.