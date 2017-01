Primăria Constanţa ar putea plăti despăgubiri de milioane de euro pentru abuzurile de pe plajele din Mamaia

Bineînțeles, din banii contribuabililor

Primăria Constanța ar putea plăti despăgubiri de milioane de euro pentru abuzurile de pe plajele din Mamaia

Cel mai mare operator de plaje de pe litoralul românesc se așteaptă la un nou sezon estival ratat, atât pentru agenții economici, dar mai ales pentru turiști. Deși administrează sectoare întregi de plaje de la Mamaia până la Neptun, însumând aproape o treime din întreg litoralul, și plătește anual peste un milion de euro pentru chiria lor, SC Romned Port Operator nu a putut, în ultimii ani, să amenajeze suprafețele de nisip deoarece nu a primit autorizații de la primăriile riverane Mării Negre. „Nicio primărie de pe litoral nu mă lasă să funcționez, deși am toate actele în regulă, am toate avizele solicitate. Nu vor să îmi elibereze autorizație de construire. Asta pentru că eu nu sunt omul compromisurilor. Când am preluat plajele în urmă cu patru ani, am găsit tot felul de gogoșerii sau buticuri pe acele suprafețe. Unii primari au încercat să mă convingă să îi păstrez pe unii, să închid ochii la alții, dar eu nu fac așa ceva, nu fac compromisuri. De atunci, niciun primar nu vrea să îmi dea autorizație. În Mamaia nici nu mai vorbesc, căci acolo interesele sunt mult mai mari”, ne-a declarat Sorin Greavu, administratorul Romned. Singura plajă pentru care societatea a primit autorizație de construire este aceea de la Neptun, cel care i-a eliberat actele fiind fostul primar Zanfir Iorguș. Investiții de milioane de euro zac în magazii Cele mai mari pierderi Romned le are în Mamaia, unde are închiriate mai multe sectoare de plajă în întreaga stațiune. Din cauza disputelor cu primarul Radu Mazăre, societatea nu a putut, în ultimii patru ani, de când a concesionat suprafețe de nisip, să desfășoare nicio activitate. Pentru că gașca edilului constănțean are mari interese și afaceri în domeniul turistic în Mamaia, faptul că Romned a pus mâna pe plaje în detrimentul lor a stârnit un adevărat război între cele două părți. Surse apropiate administrației locale spun că Sorin Greavu nu a fost de acord să cedeze anumite suprafețe de plajă în folosul apropiaților Primăriei, de aici declanșându-se întreg conflictul. De patru ani de zile, Mazăre refuză, în mod abuziv, să semneze autorizațiile de construire pentru amenajarea plajelor administrate de Romned deși în PUZ și în contractul cu Apele Române sunt prevăzute beach-baruri, puncte de agrement, cabine de duș, WC-uri, coșuri de gunoi și alte dotări pentru plajă. Mai mult, Apele Române se angajaseră, potrivit înțelegerii, să asigure operatorului toate utilitățile pe plajă: electricitate, apă, canalizare. Însă, nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Cu toate acestea, de patru ani de zile, Romned își plătește toate chiriile la zi. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, în fiecare vară, zeci de inspectori de la primărie și Apele Române perie plajele Romned-ului, împărțind amenzi cu nemiluita. Toate au fost însă contestate și câștigate. „Am făcut investiții de milioane de euro. Sunt singura societate din România care are opt utilaje mari pentru curățarea plajelor, în condițiile în care DADL are doar două, fiecare utilaj costând peste 100.000 de euro. Am investit milioane de euro în mobilier de plajă, agrement, coșuri de gunoi, cabine de duș, WC-uri. Însă toate investițiile stau în magazii de patru ani de zile pentru că nu vrea domnul Mazăre să ne dea autorizație ca să le punem pe plajă. WC-urile stau închise în magazie, în timp ce turiștii își fac nevoile în apă. Tipic românește. În plus, pe lângă toate aceste cheltuieli, numai anul trecut am plătit peste un milion de euro chirie către statul român pentru aceste plaje. Chiar dacă nu le pot exploata”, ne-a declarat Sorin Greavu. Procese câștigate pe bandă rulantă Afaceristul nu vrea însă să rămână în pierdere, așa că a intentat zeci de procese Primăriei Constanța și celorlalte administrații locale care nu îi dau autorizație, precum și Apelor Române. În cea mai mare parte, acțiunile în instanță au fost câștigate de Romned, iar ce-lelalte sunt pe cale să se fina-lizeze curând. „Acțiunile în instanță sunt singura soluție în care aș putea să îmi găsesc dreptatea, ca societate economică. Am făcut expertize pentru fiecare plajă în parte și cer instituțiilor statului să îmi plătească toate daunele și prejudiciile rezultate din imposibilitatea de a desfășura activități economice pe acele sectoare. Sunt foarte mulți bani, pe care, din păcate pentru contribuabilii constănțeni, îi voi câștiga. Pentru că, în cele din urmă, nu Mazăre plătește din buzunarul lui pentru că a făcut un abuz și nu m-a lăsat să funcționez, ci prejudiciile vor fi achitate din taxele și impozitele cetățenilor. Din păcate, în România nu funcționează sistemul tragerii la răspundere a celui care a comis abuzul sau greșeala. Nu ai să vezi niciodată ca Primăria Constanța să se îndrepte împotriva primarului Mazăre pentru a-și recupera banii pierduți”, a mai adăugat administratorul Romned. Deși nu a putut preciza o sumă, spunând că asta este treaba experților și avocaților, prejudiciile aduse depășesc câteva milioane de euro. Cel mai probabil, așa cum s-a întâmplat în repetate rânduri, daunele vor fi plătite din buzunarele contri-buabililor. Ne amintim și cum Consiliul Județean a scos miliarde de lei pentru despăgubiri acordate artiștilor după ce președintele Nicușor Constantinescu a desființat instituțiile de cultură. Într-un stat cu instituții corecte, aflate în slujba cetățeanului, aceste prejudicii ar fi fost recuperate imediat de la funcționarul care a comis abuzul sau greșeala, pentru a nu risipi banul contribuabililor. La Constanța însă, aceasta este o practică obișnuită prin care mai marii administrației comit zeci de abuzuri la adăpostul taxelor și impozitelor noastre. Ei greșesc, calcă legea în picioare, știind că nu vor fi trași la răspundere și că eventualele pagube vor fi acoperite din vistieria orașului sau județului.