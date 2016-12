Primăria Constanţa a băgat în buzunarele clientelei PSD peste 440 miliarde de lei vechi, bani publici, numai în 2009 (I)

Primăria Constanța a băgat în buzunarele clientelei PSD peste 440 miliarde de lei vechi, bani publici, numai în 2009 (I)

S-a tot scris și s-a vorbit despre diverse licitații publice, ticluite în așa fel încât să fie câștigate de prietenii și partenerii de afaceri ai celor care conduc județul și municipiul Constanța. Azi un contract de câteva sute de mii de lei, mâine altul de un milion și tot așa seria licitațiilor a continuat pe parcursul întregului an, guvernată de aceleași principii păguboase. Puțini însă își pot închipui cât de mare și tenace este această caracatiță care și-a înfășurat tentaculele în jurul bugetului Constanței, storcându-l în interes propriu de fiecare lețcaie. Cu o perseverență ieșită din comun, banul public, muncit de fiecare constănțean în parte, a fost drenat în contul anumitor persoane, care au anumite interese, prietenii și legături cu gașca Mazăre. Ne-am propus, pe parcursul a mai multor episoade, să vă arătăm câte contracte și câți bani au ajuns în buzunarele personajelor dubioase, care roiesc în jurul PSD Constanța. Astăzi vă vom prezenta licitațiile organizate de Primăria Constanța în urma cărora peste 44 de milioane de RON (440 miliarde de lei vechi) au ajuns în mâinile unor colegi de partid ai primarului Mazăre sau în contul rudelor, prietenilor și partenerilor săi de afaceri. Pomacost, campioana licitațiilor Așa cum era de așteptat, firma care a câștigat cele mai multe contracte cu municipalitatea este chiar societatea înființată de Mazăre și Constantinescu și condusă în prezent de vărul primarului, Basarab Popa. Toată lumea știe că anagrama denumirii POMACOST vine de la inițialele lui POpa Basarab, MAzăre Radu, COnstantinescu Nicușor și STrutinski Sorin. Anul acesta, Basarab Popa, prin Pomacost, a obținut de la vărul Mazăre șase contracte, în valoare totală de 1.924.000 RON, adică aproape 20 de miliarde de lei vechi. Trei contracte au fost acordate în aceeași zi, pe 31 martie 2009: unul pentru furnizarea de sămânță pentru gazon, necesar refacerii peluzelor degradate în valoare de 82.109 lei fără TVA, altul pentru furnizarea de gard viu pentru acțiunea Flori de mai – 135.150 lei fără TVA și încă un contract pentru furnizarea de răsaduri de flori, care a costat 528.536 lei, fără TVA. Într-un alt contract, încheiat pe 8 mai, Pomacost a primit 399.966 lei fără TVA pentru întreținerea palmierilor din Mamaia. Câteva săptămâni mai încolo, Pomacost a mai primit 202.407 lei, fără TVA, pentru arbuști pentru plantat. Ultima afacere a primăriei cu vărul Popa datează din 14 august, când s-au plătit din bani publici 269.100 lei, fără TVA, pentru montarea unor rulouri de gazon. Firma lui Chichifoi construiește pentru noi SC BMG Bucovina Construct SRL este o altă firmă care a reușit, numai anul acesta, să smulgă de la Primăria Constanța peste două milioane RON, în urma a trei contracte. Societatea este administrată și patronată de Gheorghe Chichifoi, acesta având o relație de prietenie foarte bună atât cu președintele CJC cât și cu primarul Constanței. BMG Bucovina Construct este deja consacrată în afacerile cu bani publici, câștigând în ultimii ani zeci de contracte de la Mazăre și Constantinescu. Pe lângă lucrările de construcție din județ: cămine culturale, dispensare, școli, grădinițe, firma lui Chichifoi a dat lovitura, anul acesta, și în municipiul Constanța, unde a împușcat trei contracte. Pe 8 iulie a semnat cu Primăria contractul de reabilitare și modernizare a Căminului pentru persoane vârstnice din Constanța, în valoare de 1.526.379 lei, fără TVA. La acest contract, firma constructoare a mai primit, pe 14 octombrie, o suplimentare de 157.190 lei, fără TVA. De asemenea, pe 18 septem-brie, BMG Bucovina a primit de la RAEDPP, regie subordonată Primăriei, 142.714 lei, fără TVA, pentru înlocuirea ușilor din câteva licee constănțene. Peste 40 de miliarde pentru pesedistul Cilibia Însă, campioana din domeniul construcțiilor, pe anul 2009, este Petroconst, firma unui pesedist local. Pentru contractul privind construcția obiectivului „Pasarela Mamaia”, inclusiv serviciul de proiectare, societatea a primit 3.860.219 lei, fără TVA (peste 40 de miliarde de lei vechi). Directorul Petroconst este Dumitru Cilibia, un pesedist cu state vechi în partid, care a și candidat pentru un post de senator în 2004. De asemenea, el este asociat în firma Allclass SRL împreună cu fostul viceprimar al Constanței, Nicolae Nemirschi, și derulează afaceri cu vărul primarului Mazăre, Basarab Popa. Finanțatoarea PSD, finanțată din bani publici Nici SC GECONST COMPANY SRL nu se poate plânge că îi merge rău sub domnia lui Mazăre, firma câștigând de la primărie trei contracte care însumează peste 3,6 milioane de lei, fără TVA. Societatea este cunoscută ca fiind o finanțatoare fidelă a PSD, presa locală și centrală scriind în repetate rânduri despre susținerea financiară pe care firma o acordă social-democraților. Revenind la contracte pe bani publici, trebuie să precizăm că Geconst este implicată și în construcția blocurilor, așa-zise ieftine, de pe strada Baba Novac, primind de la Primărie pentru asta 2.766.738 lei, fără TVA (peste 32 miliarde de lei vechi, cu TVA). La acest contract, firma a mai primit o suplimentare de 588.652 lei pentru „îmbunătățirea terenului de fundare”. Aceeași societate a câștigat și contractul pentru construcția și amenajarea parcului de la CET, câștigând 238.000 lei, fără TVA. Curățenie de zeci de miliarde Pentru că pune mare preț pe curățenie, dar mai ales pe colegii de partid, primarul social-democrat al Constanței a acordat un contract de 2.065.909 lei, fără TVA (peste 24 miliarde de lei vechi) firmei Herarconi, împușcând astfel doi iepuri dintr-un foc. Conform înțelegerii parafate, societatea în cauză trebuie să întrețină și să facă ordine și curățenie la sediile și cluburile pentru pensionari ce aparțin Primăriei Constanța. Trebuie să precizăm că SC Herarconi SRL îl are ca acționar pe Ion Jitaru, un pesedist cu vechime în partid, care a candidat, în 2004, pe listele PSD la alegerile locale pentru Consiliul Județean. În ultimii ani, Herarconi a primit de la autoritățile locale mai multe contracte de zeci de miliarde de lei. Și ca și cum nu ar fi fost suficient, firma a mai câștigat, tot de la primărie, un contract în valoare de 110.148 lei, fără TVA, și pentru vopsirea bordurilor din Constanța și Mamaia. Un alt apropiat al camarilei din fruntea primăriei este Iusif Mahir, care, prin firmele sale, a câștigat bani frumoși din vistieria Constanței. Omul de afaceri este implicat atât în construcția locuințelor de pe Baba Novac, dar și în construc-ția Marinei din Portul Tomis. Revenind însă la 2009, anul acesta, Iusif Mahir a câștigat, prin SC Alcor Comco SRL, un contract de 210.445 lei, fără TVA, pentru confecționarea și montarea de garduri metalice în oraș, și un altul, prin SC Eucass SRL, pentru vopsirea și repararea stâlpilor și gardurilor metalice, a cărui valoare se ridică la 76.000 lei, fără TVA. Oancea, de la salvamari la beculețe O altă firmă care a avut un an foarte bun pe spinarea constănțenilor este SC Mobitom. De fapt, societatea în cauză este o abonată fidelă la banii publici de mai mulți ani, toată lumea cunoscând faptul că firma aparține lui Gheorghe Oancea, cel care deține și magazinul Brick, bun prieten și partener de afaceri cu primarul Radu Mazăre. Mobitom a câștigat de pe urma municipalității patru contracte, suma ridicându-se la 921.187 lei, cu tot cu TVA (peste 9 miliarde de lei vechi). Astfel, firma lui Oancea a semnat cu primăria un contract pentru furnizarea și montarea a 150 de bănci de odihnă în Constanța (81.250 lei fără TVA), un contract pentru repararea și montarea băncilor de odihnă din oraș și din Mamaia (210.012 lei, fără TVA), un contract pentru reparare, montare și întreținerea scenelor și a ringului de dans din Mamaia (52.845 lei, fără TVA) și un contract pentru întreținerea și supravegherea fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale (430.000 lei, fără TVA). Omul de afaceri a mai primit însă de la Primăria Constanța multe alte contracte, prin diferite firme. Spre exemplu, Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România, finanțată și condusă de același Gheorghe Oancea, a obținut de la Mazăre serviciul de salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele din Constanța și Mamaia, în sezonul estival 2009, pentru suma de 989.500 lei, fără TVA, deși valoarea inițială a contractului a fost de 798.000 lei. Tot Oancea a obținut, la începutul anului, de la Confort Urban alte două contracte, prin firma Mira Impex SRL, pentru repararea, montarea și demontarea instalației electrice de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2008 – 2009. Cele două acorduri se ridică la 372.600 lei, fără TVA. În ediția de mâine vom completa lista firmelor de casă ale PSD, care s-au înfruptat, anul acesta, din banii constănțenilor.